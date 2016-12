El concejal Orlando Tortolero, anunció que apelará ante la dirección nacional del PSUV, la decisión que tomó el partido en la región de suspenderlo de sus actividades políticas, por el simple hecho de votar por Jaime Torres, de Redes, para la presidencia del Concejo Municipal de Valencia.

El edil reiteró que sigue siendo revolucionario y chavista, pues se considera un hijo más del expresidente Hugo Chávez, pero rechaza convertirse en un títere de Miguel Flores y de Alexis López.

quienes me sancionaron, más temprano que tarde tendrán que restituirme

Orlando Tortolero dio una rueda de prensa este martes en uno de los salones del cabildo, donde expresó entre otras que cosas le extraña que lo hayan suspendido de sus actividades políticas en Santa Rosa, porque su trabajo siempre ha sido en La Candelaria.

El concejal consideró además ilegal, que la decisión la hayan tomado seis integrantes del buró político de su partido, porque esa instancia está conformada por 25 personas. También aseguró que nunca recibió directrices del PSUV para que votara por Fernando Núñez y en su contra (no estaba en la fórmula). Apuntó que levantó su mano por Jaime Torres, porque lo propuso un militante del PCV y porque considera que es un hombre que ha demostrado ser revolucionario.

“El partido me puede pedir que no vote por la derecha, pero no que rechace sus votos a mi favor”.

Tortolero precisó que quienes lo sancionaron, más temprano que tarde tendrán que restituirle sus derechos porque no ha cometido ningún delito que lesiones intereses públicos o privados, y mecho menos al partido donde milita. Retó a quienes no acusaron de traidor a que presenten pruebas. Citó que es el único concejal del PSUV reelecto en el país, y tiene 8 años en la vicepresidencia del cabildo valenciano.

El edil subrayó que en Carabobo existen más de 1.400 dirigentes, que no están activando, por los caprichos de Miguel Flores, quien cree que el PSUV es suyo.

Orlando Tortolero comentó que por las redes sociales, Alexis López lo está llamando desleal, por lo que recordó que en octubre de 2013, tanto López como Miguel Flores, pactaron con los concejales de la oposición, Noé Mujica y Claudio Suárez, para lograr la mayoría que permitió sacar a Pablo Montoya de la presidencia y a Edgardo Parra de la alcaldía. Todo para poner a Alexis López en la presidencia para que luego fuera el alcalde.

“Pido a la militancia del partido que no se deje manipular por falsas declaraciones que están haciendo los lacayos de Miguel Flores”.

Subrayó que el pasado lunes fue ratificada la nueva directiva del cabildo, por lo que seguirá en la vicepresidencia.