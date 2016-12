@LABC7

La crisis económica en 2016 arrasó mil 100 comercios en Valencia. Cerraron sus santamarías de manera definitiva. Pocos tuvieron más de suerte. 25% optó por dar vacaciones colectivas a sus trabajadores, lamentó Guillermo Manosalva, presidente de la Cámara de comercio local. Surfear la

ola de la hiperinflación ha demandado la mayor astucia de los comerciantes. “Eso implica una reducción importante en los ingresos de la alcaldía”.

El cierre temporal responde a la incertidumbre. Temores de fiscalizaciones sorpresivas, ilegales e intempestivas, sumado al crítico inventario por la poca ganancia la su incapacidad de reposición de la mercancía hizo que los dueños de locales optaran por sacrificar las ventas de los últimos días de diciembre para mandar a los empleados a sus casas. No queda sino esperar al año nuevo, dijo el vocero del gremio este miércoles en conferencia de prensa. Y se nota: las calles del bulevar Constitución y el centro de Valencia exhibían puertas cerradas.

La ciudad tiene 15 mil 550 comercios. 90% ya asumió la reducción de 2% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Pero eso les ha traído problemas. La actualización del sistema puede costar hasta 40 mil bolívares por máquina registradora. Manosalva llamó a los funcionarios encargados y particulares que tengan compasión de los comerciantes. “Al Gobierno le digo: que ataque a los usureros”.

Al menos 20% de los comercios de la ciudad no recibirá el billete de 100 bolívares, agregó Manosalva. Sus dueño no saben qué hacer con él después. “No quieren tener colas, también están los problemas de la inseguridad y no saben si los bancos se los recibirán”. La Cámara le solicitó una prórroga hasta el 30 de enero al presidente Nicolás Maduro para que circulen los nuevos billetes, mientras llegan los del nuevo cono monetario.