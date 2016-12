Personal obrero y administrativo de la alcaldía del municipio Campo Elías del estado Mérida denunciaron este miércoles ante la inspectoría del trabajo al alcalde Omar Lares, por presuntamente haberlos despedido injustificadamente, alegando una reestructuración en la administración municipal.

Acompañados por el presidente de la empresa estatal Trolebús Mérida C.A, (Tromerca), Simón Figueroa, los empleados municipales manifestaron estar en desacuerdo con la medida por cuanto tienen hasta 15 años ofreciendo sus servicios al gobierno municipal, y no ven justo “que por una postura como la asumida por Omar Lares, hoy están quedando sin su fuente de ingreso”, señaló Douglas Juárez, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la alcaldía del municipio Campo Elías.

“Nos enteramos que estaban despidiendo a varios trabajadores de la alcaldía, pedimos explicaciones y lo único que sabemos es que es por una reestructuración que entrará en vigencia a partir del primero de enero. Esta medida afecta a personal fijo y contratado con más de ocho años de servicio”, señaló.

Pedro Sulbarán, trabajador de la alcaldía, señaló que les han violado sus derechos cuando sin ningún motivo, “más del 50% de la nómina de obreros de la alcaldía del municipio Campo Elías está siendo despedida injustificadamente. En ningún momento se anunció con anterioridad esta medida”.

Sulbarán, con 15 años de servicios a la municipalidad, lamentó que en esta navidad, no hayan podido llevar el sustento completo a sus hogares por no recibir su remuneración completa, “al alcalde le han llegado los recursos y no ha cumplido con sus compromisos laborales”, aseguró.

Los trabajadores dependientes de la alcaldía de Ejido, que forma parte del área metropolitana de Mérida y una de las nueve alcaldías opositoras de la entidad, permanecerán realizando acciones pacificas para reclamar lo que consideran como una violación a sus derechos laborales y una injusticia luego de haber servicio durante años al ejecutivo municipal.

Con información de El Pitazo.