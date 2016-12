El primer mánager de la mítica banda, Allan Williams, falleció la madrugada de este sábado a los 86 años de edad, según informaron en Facebook los actuales propietarios del club Jacaranda fundado en Liverpool, Inglaterra.

Aquel club, que luce un mural pintado por John Lennon y Stuart Sutcliffe, artista y primer bajista, fue visitado varias veces por la entonces desconocida agrupación. William promovió el primer gran contrato de los jóvenes, el cual contempló hasta 280 conciertos.

La historia de William y los Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Sutcliffe y Pete Best) terminó en 1961 cuando la agrupación acordó un contrato con Brian Epstein y despegaron oficialmente hacia la gloria.

El historiador de los Beatles, Mark Lewisohn, escribió en Twitter: “Sin Allan Williams, no habrían estado en Hamburgo. Y sin Hamburgo, no habría existido los Beatles“.

No Allan Williams, no Hamburg. No Hamburg, no Beatles. The Beatles’ first manager died today age 86. Photo from 2004 pic.twitter.com/nnRHEdjzBb

— Mark Lewisohn (@marklewisohn) 30 de diciembre de 2016