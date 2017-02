La española Penélope Cruz y el venezolano Édgar Ramírez protagonizarán “Love Child”, el nuevo trabajo del director de culto Todd Solondz, informó este viernes el medio especializado Deadline.

El realizador estadounidense, responsable de “Happiness” (1998) o “Palindromes” (2004), escribirá y dirigirá el largometraje, que según las primeras informaciones será una comedia negra basada en el complejo de Edipo.

Un chico de 11 años llamado Junior, que está obsesionado con su madre Inmaculada, planea un accidente para tratar matar a su padre.

Posteriormente, Junior intenta que Nacho, un atractivo hombre que vive en la casa de invitados de la familia, seduzca a su madre, pero cuando ambos caen enamorados Junior siente que ha perdido la atención de Inmaculada y empieza a tramar la manera de tender una trampa a Nacho.

Ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto por “Vicky Cristina Barcelona” (2008) y conocida por su colaboración con el cineasta español Pedro Almodóvar en filmes como “Volver” (2006), Penélope Cruz ha dejado su huella recientemente en las películas “La reina de España” (2016), “The Brothers Grimsby” (2016) y “Zoolander 2” (2016).

La intérprete tiene en fila proyectos futuros como “Murder on the Orient Express”, la reinterpretación del clásico de Agatha Christie junto a los actores Johnny Depp, Michelle Pfeiffer y Daisy Ridley; y el filme “Escobar”, sobre el narcotraficante colombiano y en el que Cruz compartirá escenas con su marido, Javier Bardem.

Por su parte, el actor venezolano Édgar Ramírez tuvo un año muy atareado en 2016 ya que estrenó “The Girl on the Train”, con Emily Blunt; “Gold”, junto a Matthew McConaughey, y “Hands of Stone”, la película sobre la vida del boxeador panameño Roberto Durán en la que estuvo acompañado por Robert De Niro.

En el horizonte más cercano, Ramírez participará en la cinta de ciencia-ficción “Bright”, junto a Will Smith, y en la serie “Blanco o negro, nunca gris”, en la que trabajará con el argentino Ricardo Darín.