Emma Stone, una de las actrices más talentosas de ésta generación, elogiada por su trabajo en La La Land, decidió sumarse a la lista de artistas que denuncian la desigualdad laboral entre hombres y mujeres que existe en Hollywood.

En una entrevista para la publicación estadounidense Rolling Stone, la protagonista de Superbad denunció que en varias oportunidades, cuando improvisaba un chiste durante un rodaje, sus líneas terminaban en boca de sus compañeros hombres: “Hubo veces en el pasado en las que haciendo una película, me decían que no sumaba al proceso de filmar el estar aportando ideas u opiniones. Dudé si eso era porque era una mujer, pero hubo veces en las que improvisé chistes, de los que todos se rieron, para luego dárselos a mis coestrellas masculinas”.

Stone no quiso referirse a casos concretos, pero sí relató que en el rodaje de La La Land (la nueva película que protagoniza junto con Ryan Gosling) tuvo mucha libertad para sumar sus ideas, algo poco habitual en la industria. Y con respeto a su entusiasmo por improvisar chistes y escenas, la actriz anunció que podría considerar escribir un guion.

Jennifer Lawrence es una de las primeras intérpretes en denunciar el machismo en Hollywood. En una carta abierta, la protagonista de Los juegos del hambre criticó la diferencia salarial que existía entre ella y sus compañeros de reparto en La gran estafa americana, Christian Bale, Bradley Cooper y Jeremy Renner.

“Ellos pelearon y lograron unos contratos poderosos para cada uno y estoy segura de que fueron recompensados por ser audaces y tácticos, mientras que a mí me preocupaba no parecer una mujer problemática, una mocosa, al reclamar el sueldo justo que me correspondía”, aseguró Lawrence.