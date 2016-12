Seguidores de Carrie Fisher, fallecida el martes a los 60 años, crearon una estrella en honor a la actriz en el Paseo de la Fama de Hollywood al constatar que la intérprete no contaba con dicho reconocimiento en esta célebre avenida de Los Ángeles.

Numerosas fotografías y vídeos de este homenaje espontáneo han invadido las redes sociales, en los que se ve cómo los fanáticos depositan flores y velas junto a la improvisada estrella de Carrie Fisher.

“Que la fuerza te acompañe siempre. Esperanza”, se podía leer bajo el nombre de la actriz.

Mark Hamill, compañero de Fisher en las películas de “Star Wars” y el actor que daba vida a Luke Skywalker, compartió hoy en Twitter una imagen de la estrella, bajo un sable de luz, con el siguiente mensaje: “Se llevó con ella un pequeño trozo de todos nosotros. Demasiado pronto”.

She took a little piece of all of us with her. #TooSoon pic.twitter.com/QiKUQPR46p — Mark Hamill (@HamillHimself) 28 de diciembre de 2016

La responsable de las relaciones de prensa del Paseo de la Fama, Ana Martínez, aclaró en un mensaje en Twitter que nunca se presentó una candidatura por Carrie Fisher y que la Cámara de Comercio de Hollywood, que gestiona estos reconocimientos, sólo puede considerar una nueva estrella si alguien envía la documentación pertinente para ello.

Kevin, Carrie was never nominated for a star. We can only consider when paperwork is sent in. See https://t.co/XhICVhr9Po for process https://t.co/75rHNkNhnG — Ana Martinez (@wofstargirl) 28 de diciembre de 2016

Carrie Fisher, que interpretó a la princesa Leia en las películas de “Star Wars”, falleció el martes a los 60 años en Los Ángeles tras un ataque al corazón ocurrido el pasado viernes durante un vuelo.

Su madre, la también actriz Debbie Reynolds y cuyo rol más recordado fue en el musical “Singin’ in the Rain” (1952), murió ayer a los 84 años en Los Ángeles después de sufrir un derrame cerebral.