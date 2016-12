En el regocijo y felicidad que representa el Nacimiento del Niño Jesús para todos los católicos, invito a las autoridades eclesiásticas de Maracaibo a ponerse la mano en el corazón y recapacitar sobre la decisión de remover al párroco de La Basílica, Eleuterio Cueva. Hombre De Dios, trabajador y fiel devoto de La China quien ha realizado un trabajo titánico para sostener y enaltecer el recinto de Mi China. El arzobispo debe pensar en los millares de católicos y marianos que veneramos a La China, y que agradecemos la labor de nuestro Pastor, quien ha trabajado sin descanso. No permitamos que factores externos a la religión violenten la sagrada Basílica de Mi China. #Guaco #venezuela #Zulia #basilica #maracaibo #chinita

