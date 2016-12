En estas épocas navideñas, marcadas por la escasez y la falta de dinero la Alcaldía del municipio Libertador gastará una enorme cantidad para una fiesta de fin de año que se llevará a cabo en la Plaza Bolívar de Caracas que contará con un concierto entre muchas otras sorpresa que fueron recibidas de muy mala manera por los habitantes capitalinos.

La suma prevista para la fecha es de Bs 1.380.372.710 destinados principalmente para el concierto, la colocación de adornos navideños y otros festejos en el que se varen involucradas las parroquias correspondientes al municipio Libertador, pero los caraqueños se encuentran enojados por lo que ellos califican como “despilfarro de dinero” en contraste con la crisis general que atraviesa el territorio nacional en la que muchos venezolanos no han podido hacer sus platos navideños.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, calificó como un exabrupto que Jorge Rodríguez haya solicitado un crédito adicional millonario de Bs 661.237.041 al Concejo Municipal de Libertador para organizar un concierto de fin de año con participación incluso de artistas internacionales, olvidando la fuerte crisis económica que vive Venezuela. “Esto es una burla monumental a los caraqueños, donde millones ni siquiera pudimos preparar hallacas al no conseguir los productos y estar muy caros. El alcalde junto a Nicolás Maduro nos robaron la navidad”, dijo.

Rojas detalló que también se aprobaron Bs 269.135.668 para la colocación de adornos de navidad en toda la ciudad, algo que no se ha visualizado en las calles de Caracas que presentan una cara triste, desolada y llena de oscuridad. “Pueden recorrer parroquias como Candelaria, San Bernardino o Altagracia donde no hay ni una luz decorativa en los postes, este dinero no fue invertido y exigimos saber dónde fueron a parar estos millones de Bolívares. Caraqueños tienen que rebuscarse en la basura mientras el alcalde Jorge Rodríguez se la pasa en el diván y derrochando nuestros recursos”.

La Patilla