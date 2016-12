Las Mayores

Él ya no es una novedad. Ya no se le conoce más por su estatura que por sus logros. Y no es simplemente uno de los mejores intermedistas de Grandes Ligas. En el 2016, José Altuve se afianzó como el mejor bateador de las Mayores.

El venezolano, quien mide cinco pies y seis pulgadas, se ha dedicado a hacer quedar mal a sus detractores y el 2016 no fue la excepción.