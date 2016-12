Dicen que la Navidad tiene la particularidad de fomentar todo tipo de milagros, incluso que dos rivales mediáticas entierren el pasado y sigan adelante. Y sino que lo digan Kim Kardashian y Paris Hilton, quienes al parecer están en busca de reconstruir su amistad. ¿La mejor forma de hacerlo? celebrar juntas estas fiestas decembrinas.

Paris Hilton y su hermana Nicky fueron dos de las invitadas a la recepción que las Kardashian-Jenner ofrecieron en Nochebuena. Como era de esperarse, la heredera se ocupó de comunicar el encuentro en las redes sociales: “Encantadora noche celebrando las vacaciones con Kim Kardashian”, escribió en su perfil de Instagram.

Lovely evening celebrating the holidays with @KimKardashian. ✨✨👸🏼👸🏻✨✨ Una foto publicada por Paris Hilton (@parishilton) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 5:24 PST

Entre la gran cantidad de imágenes de la espectacular fiesta que la rubia reveló, se encuentran diferentes instantáneas donde se le ve posando junto otros miembros del clan como Kylie Jenner, Khloé Kardashian y Caitlyn Jenner,

Holidays with the baes @KylieJenner & @NickyHilton. ✨✨👸🏼👸🏻👸🏼✨✨ Una foto publicada por Paris Hilton (@parishilton) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 10:19 PST

#GoodTimes celebrating Christmas with these beauties @KhloeKardashian & @NickyHilton. 🎄❤️🎄 Una foto publicada por Paris Hilton (@parishilton) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 4:49 PST

#Kristmas with Santa & @CaitlynJenner. 🎄🎅🏻🎄 Una foto publicada por Paris Hilton (@parishilton) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 12:17 PST

La amistad entre Kardashian y Hilton se remonta a su adolescencia, cuando ambas frecuentaban los círculos sociales más exclusivos de Los Ángeles. La esposa de Kanye West incluso llegó a participar en el reality show de Paris, mucho antes de que comenzara a protagonizar el suyo propio. Al parecer, la buena relación se truncó cuando la fama de Kim empezó a dispararse. Entonces llegaron los reproches y los insultos.

Cabe destacar que está vendría siendo la primera aparición en redes sociales de la figura principal de keeping up with the kardashians, quien en las últimas semanas se había mantenido alejada de los reflectores luego de haber sufrido un traumático asalto en la capital francesa el pasado mes de octubre.