Hoy y mañana son Días del Correo.

Francisco Ávila G. de Villahermosa, predice…: “Las planillas de votación para El Hall de la Fama tienen esta vez 19 nuevos candidatos, según han publicado Uds. los electores. Creo que 15 de esos nunca serán elevados, tres deben llegar ahora, y el otro, ¡¿quién sabe?!. Los tres seguros, Iván Rodríguez, Vladimir Guerrero y Manny Ramírez. El de las dudas, Jorge Posada. Los sin chance, Casey Blake, Pat Burrell, Orlando Cabrera, Mike Cámeron, J.D. Drew, Carlos Guillén, Derrek Lee, Melvin Mora, Magglio Ordóñez, Edgar Rentería, Arthur Rhodes, Freddy Sánchez, Matt Stairs, Jason Varitek y Tim Wakefield.

Pedro Quimbiulco, de Caracas, pregunta…: “Si Ud. fuera el mánager de la selección de Venezuela de baseball que va al Clásico Mundial del 2017, ¿cuál sería su alineación?”

Amigo Pe-Q…: No aceptaría ser ese mánager, porque considero que el llamado Clásico no es nada serio, sino una horrible copia del Mundial de Fútbol. Algunos lo respaldan y trabajan para eso, porque les produce dinero, especialmente vía derechos de televisión.

Edgar Pérez C. de Cartago, Costa Rica, opina…: “A propósito del comentario acerca de los supuestos religiosos, tengo lo siguiente por comentar: Soy creyente, más no religioso. Creo que la comunicación con el Creador es algo íntimo, por lo que todos esos gestos son puro y llano exhibicionismo, y no reflejan la fé de nadie, son simples agüizotes. Son gestos tan chocantes como ver a los bigleaguers escupiendo al suelo, lo que convierte a los dugouts en asquerosos basureros”.

Betulio Chirinos, de San Cristóbal, pregunta…: “¿Cuántos fueron los incogibles del record como emergente, en una temporada de Grandes Ligas, del puertorriqueño José Morales?”.

Amigo Chullio…: José no es de Puerto Rico, nació en St. Croix, Islas Vírgenes. Su marca fue de 25 hits como pinch hitter en 1976, la cual fue superada en 1995 por John Vander Wal, con 29. José fue coach de bateo durante unos años antes de retirarse del uniforme. El viernes de esta semana, día 30, celebrará sus 72 años.

Gustavo Hermosillo, de Guadalajara, pregunta…: “¿Cómo es posible, si tiembla tanto en Japón, con sunamis y todo lo demás, que nunca le pase nada a los estadios?”.

Amigo Tavo…: Son construídos sobre cimentación hidráulica, previendo ese peligro que sufren allá.

-o-o-o-

