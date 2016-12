Los premios que este gobierno ha ganado siempre parecen estar del lado negativo o por lo menos aquellos que entregan en el extranjero, en esta oportunidad el presidente Nicolas Maduro se llevó el premio que lo cataloga como la persona del año en crimen organizado y corrupción, esto según el Proyecto de Reporte al Crimen Organizado y Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés)

La lista era corta, lo que reflejaba la exclusividad de esta categoría en la que muchas personas no quisieran estar incluidas, sin embargo debido a sus acciones y las repercusiones que estas trajeron para Venezuela, salió como el gran ganador.

El certamen estuvo compuesto por ocho personalidades entre las que destacaron, periodistas, académicos y activistas que analizaron con detalle cada una de las situaciones que rodeaban.

En la exposición de motivos los jurados emitieron que “Sale electo por su la calidad corrupto y opresiva que tiene su régimen, en una nación rica en petróleo que ha visto a sus ciudadanos pidiendo ayuda por medicinas y alimentos”

No es el único involucrado, su circulo cercano, es decir, la Primera Dama, Cilia Flores también se ve salpicada por la fama y el “honor” que esta premiación conllevar, además maduro fue catalogado por The Financial Times como “Lord de la Injusticia” Reporteros Sin Fronteras lo llamó “El Depredador de la Prensa Libre” estos son algunos de los títulos que el presidente se ha ganado luego de tres años de mandato sobre una nación que esta con las patas para arriba.

Los otros galardonados fueron el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, el de Siria, Bashar Al-Assad, el de Rusia, Vladimir Putin -quien se llevó el galardón en 2014-. Raúl Castro, presidente de Cuba y la organización terrorista ISIS.

