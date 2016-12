Ilenia Medina, diputada por el Partido Patria Para Todos (PPT), admitió durante una entrevista para VTV, que 2015 fue un año duro para la revolución, pues “se tocó la estabilidad que se había logrado durante muchos años”.

En este sentido, aseguró que la Asamblea Nacional (AN) acrecentó el clima de desestabilización del país. “Una AN que se preste a la violación de la soberanía genera una situación de desestabilización”.

Medina indicó que la AN al no desincorporar en la plenaria a los diputados de Amazonas está en descato.

“El desacato continúa además por la cantidad de leyes que son inconstitucionales y entran en una AN en autodisolución. No tienen legitimidad para actuar consideramos que no debemos reconocerlos”.

Unión Radio