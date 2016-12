Tras protagonizar una discreta reconciliación el pasado verano, Miley Cyrus y Liam Hemsworth hicieron un espacio en sus vacaciones navideñas para visitar a los pacientes de un hospital infantil de San Diego, Estados Unidos.

La célebre pareja pasó un rato con sus fanáticos internados en el lugar, con quienes se fotografiaron y compartieron emotivos momentos que fueron reseñados en las redes sociales del centro asistencial.

Thank you for spending the day with us @MileyCyrus and @LiamHemsworth! You brought many smiles to our young patients today! https://t.co/XhaN14ePaa

— Rady Children’s (@radychildrens) 30 de diciembre de 2016