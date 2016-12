Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

Lo único que me sé de estas canciones

** Noche de paz, noche de amor, todo duerme en rededor…

** Gracias a la vida que me ha dado tanto…

** Take me out to the ball game, take me out with the crowd…

** Mama, qué será lo que quiere el negro…

** Hasta que se llene el malecón…

** Guantanamera, guajira guantanamera…

** Qué manera de quererte, qué manera…

** Maníííííí, manisero ya se va, se va el maní…

** Una manita blanca, que me dice adiós…

** Para cantarte a tí mi Caracas, puse las cuerdas de oro…

** Cuando no se de tí te quiero mucho más…

** Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar…

** La capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María…

** Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, y decirte niña hermosa…

** ¡Aaaay Jalisco no te rajes!…

** Milonga pa´recordarte, milonga sentimental…

** Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio burundanga le’jincha los pies…

** Granada tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol…

** Monarca del trincherazo, torero torerazo azteca y español…

** De noche cuando me acuesto le rezo a la virgen de la Macarena…

** ¡Epa Isidoro! buena broma que me echaste,,,

** Han cambiado a mi Caracas, compañero, poco a poco se me ha ido la ciudad…

** Sola, fané y descagallada, la ví una madrugda salir de un cabaret…

** Islas Canarias, Islas Canarias, Islas Canarias…

** En el mar la vida es más sabrosa…

** Yo soy aquel…

** Blanca y radiante va la novia…

** Reloj no marques las horas porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez…

** Ansiedad de tenerte en mis brazos…

** Sin tí no podré vivir jamás…

** Dos letras tan solo te escribo…

** Bigote e’gato es un gran sujeto, que vive allá por Luyanó…

** La que al cantar el gran Gautier llamo La Perla de los Mares…

** Taxi… Maaaaambo…

** Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón…

** Gloria a Cristo, Jesús, Cielos y tierras bendecirá el Señor…

** Yo soy, El Care’Foca, que sí, señor, El Care’Foca…

** Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad…

** América inmortal, tierra de luz, faro de libertad…

** Alegre, el jibarito va, cantando así…

** Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela…

** Por una cabeza, metejón de un día…

** Te quiero así, así, así, porque el amor es bueno…

** La múcura está en el suelo mamá y no puedo con ella…

** Ahí viene la cabra mocha de Jofesita Camacho…

** Y me voy pa’la Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar…

** Esta tarde ví llover, ví gente correr, y no estabas tú…

** Somos novios… Mantenemos un cariño limpio y puro…

** Carlos Arruza torea…

** Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad próspero año y felicidad…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

