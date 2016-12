La cantante Taylor Swift quiso tener un detalle muy especial con su admirador más anciano con motivo de las festividades navideñas. Haciendo gala una vez más de su afición por los grandes gestos, la estrella del pop se presentó en casa de Cyrus Porter, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 96 años, en Misuri para deleitarle a él y al resto de su familia con un breve concierto.

