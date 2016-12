Los trabajadores de la Asamblea Nacional se encuentran disgustados tras no recibir los pagos que merecen por conflictos entre el gobierno y el parlamento, expresó José Andrés Rivero, dirigente sindical de la Asamblea Nacional.

El dirigente sindical protestó, por la falta de pago la cual calificó de “burla” contra los trabajadores de la AN, quienes necesitan su sueldo, el cual fue establecido en el contrato colectivo que se les presentó antes de comenzar a laborar. Le recordó al presidente sus tiempos como sindicalista del Metro de Caracas, lo que debería hacer reaccionar a este y pagar la deuda que tiene a los trabajadores en un limbo.

Esta no es la única clausula que se ha violado en el contrato colectivo del Sifucan, siglas para el sindicato de la AN, el cual agrupa, empledos y funcionarios de carrera. La cláusula 43 y 33 de los Sindicatos Sifucan y Sinolan, respectivamente, que consiste en una ayuda monetaria que los trabajadores debían recibir antes del 24 diciembre para la compra de juguetes de los hijos de los empleados. Igualmente, señaló que por primera vez los niños no gozarán de fiesta de fin de año porque no le aprobaron los recursos, ignorando así las cláusulas 42 y 30 de los Sindicatos antes mencionados .

Asimismo, las cláusulas 47 de Sifucan y 61 de Sinolan demandan que a los empleados se les faciliten trajes y calzados para el uniforme en julio y noviembre, pero hasta la fecha esto no ha ocurrido.

En noviembre afirmó Rivero que les fue eliminado a los empleados mas de 16 mil bolívares correspondientes a su cesta alimenticia, por lo que hizo un llamamiento al presidente Nicolás Maduro para que se respeten los derechos de los trabajadores.

La Patilla