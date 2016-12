Víctor Velasco, presidente encargado del sindicato de transporte público en el estado Táchira, aseguró que hasta este miércoles 28 de diciembre, se recibirá el billete de 100 bolívares.

“El 2 de enero es un día bancario y no vamos a poder depositar esos reales. Por otro lado el gobierno no ha sacado ninguna información adicional. Recibimos los billetes de Bs 100 hasta hoy para poder nosotros el 29 y 30 depositar esos reales en el banco y no quedarnos con esos billetes”, dijo Velasco.

Advirtió que a menos que el gobierno nacional emita un comunicado anunciando la extensión de uso del billete de Bs 100 habrá un cambio.

El Nacional