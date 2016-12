Una vez anunciada la ampliación del lapso para poder utilizar el billete de 100 Bs hasta el 20E, los transportistas del estado Carabobo mostraron este jueves de inmediato su malestar por el incumplimiento por parte del ejecutivo nacional de una política clara en materia monetaria. Consideran que el gobierno de Nicolás Maduro no les ha cumplido lo prometido.

Para Adolfo Alfonzo, presidente del Sindicato Único de Transportistas de la entidad , el ministro del P.P. para el transporte y obras públicas, Ricardo Molina, les ha defraudado. Todo lo que nos ha dicho es mentira. Aún estamos esperando, recalco Molina, en referencia al operativo especial de recolección de billetes de 100 bolívares. Cada día tienen una nueva información.

Los transportistas tenemos muchas las trabas, ya que trabajamos con el público y con efectivo. Tenemos que lidiar con largas colas, las entidades bancarias cerradas, y la falta de disposición de una taquilla en el Banco Central de Venezuela en Caracas habilitada para transportistas esxclusivament. Máximo cuando el transportista vive de lo que hace el día a día. Todo ello ha impedido a los transportistas en Carabobo realicemos que el canje con los nuevos billetes del cono monetario. Alfonzo puso por ejemplo que en Caracas solo funcionó una taquilla y un solo día, eso no fue suficiente para la cantidad de trabajadores del volante que hay en el país.

No ha sido la única promesa en la cual el gobierno pone a los transportistas en aprietos. Agregó el Presidente del Sindicato, que 90% de los conductores y dueños de autobuses en Carabobo no ha recibido el pago que el Ejecutivo prometió por adelantado en diciembre. El objetivo era que los estudiantes viajarán gratis durante el mes. Pero el depósito no se hizo sino a un pequeño grupo. Por eso los estudiantes siguen pagando pasaje en la región, dijo Molina, puras promesas y engaños, no solo a transportistas sino a estudiantes también. Reiteró que todo es pura mentira.

Indicó por último que tampoco se ha publicado la Gaceta Oficial del aumento del pasaje. Las rutas hicieron efectivo el aumento a 100 bolívares. Alfonzo dijo que una vez hecha la prórroga del presidente Nicolás Maduro sobre la circulación del billete de 100 bolívares, los transportistas lo seguirían recibiendo.