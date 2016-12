@LABC7

El reporte policial indica que el accidente sucedió cerca de las 3:00 a.m. del viernes. No se sabe a qué velocidad iba la unidad radiopatrullera RP4-826 de la policía de Carabobo. La camioneta tipo pick up blanca, marca Dong Feng, viajaba por la autopista Sur. A bordo viajaban los oficiales Norman Moncada, Jenny Briceño y Juan Rodríguez, quien conducía.

Justo debajo del elevado Santa Lucía el vehículo perdió el control. En el sector La Arenosa, a unos 100 metros de la estación de servicio Santa Paula sentido hacia Valencia, la camioneta chocó contra el muro de concreto de una de las bases del elevado. Briceño y Rodríguez, al momento de ser rescataos, fueron reportados como estables, según reportes extraoficiales. Pero Moncada tenía un politraumatismo severo y estaba inconsciente. Trascendió que la condición de salud de los tres funcionarios era delicada, sobre todo la de los dos hombres. Todos fueron trasladados a la clínica La Viña, al norte de Valencia.

La camioneta quedó destruida. Estaba irreconocible y fue llevada a un estacionamiento de la comandancia de la Policía de Carabobo adyacente al supermercado Makro, en la misma autopista. Toda la parte lateral izquierda quedó reducida a la mitad de su altura. En el estacionamiento, lo que comentaban algunos compañeros era que presuntamente un caucho explotó y que eso originó el accidente. Las investigaciones deberían comenzar en las próximas horas.

Dos de las tres armas de reglamento fueron recuperadas. Se trata de una Beretta tx16980 y una tx19043. Al parecer, la tercera, perteneciente a Moncada, modelo tx16529, no fue hallada en el sitio del choque.