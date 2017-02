La A.C. Churún Merún Auyantepui iniciará este sábado 4 de febrero su ciclo de talleres especializados en danza y música tradicional dirigido a docentes, bailarines, bailadores, especialistas en danza, promotores culturales y personas relacionadas con el arte del movimiento.

Williams Delgado, coordinador de educación de la organización Churún Merún Auyantepui informó que esta actividad es parte del proyecto educativo Conoce tu Herencia.

Delgado destacó que se trata de un proyecto educativo que tiene como objetivo preservar, resguardar, a través de la formación y capacitación las manifestaciones tradicionales de Venezuela. Este consta de programas destinados al reconocimiento, promoción y difusión del saber del pueblo.

Estos talleres a dictarse en la quinta La Isabela, (antiguo Palacio los Iturriza), por convenio con la Secretaría de Cultura del estado Carabobo, conforman una primera fase que consiste en tres talleres. El primero es Giros de San Benito, este sábado a las 8:00 am; Joropo Caracoleado del estado Mérida, el domingo 12 de febrero, a las 8:00 am, y La Llora, el sábado 18, a las 8:00 am.

Estos talleres teóricos y prácticos de danzas tradicionales serán coordinados por el maestro y bailarín Pedro “Guaraña” Riera, y la directora de Churún Merún Auyantepui, Yohanna Oliveros (coreógrafa y bailadora), y el músico y compositor, Johhan Hernández.

El profesor Delgado recalcó que el objetivo principal de este programa es formar individuos con conocimientos teóricos y prácticos en danza tradicional a fin de ampliar espacios para la promoción, divulgación, protección y resguardo de las manifestaciones culturales del estado. Teléfonos 0416-028.93.93 / 0412-866.73.29/ Email: reddedanzascarabobo@gmail.com churunmerun@gmail.com.