Tras las fechas en Marcona en enero, Nicaragua en julio y Perú en octubre, los campeones de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS) para el 2016 quedaron definidos.

Bishko, a pesar de haber competido en las dos fechas válidas de este año, no le alcanzaron los puntos para superar a Pereira.

En la categoría Open Damas, Valentina Resano de Nicaragua se lleva el título de campeona latinoamericana por primera vez en su corta carrera. Resano obtuvo los puntos suficientes al ganar en Nicaragua, superando por poco margen a la mexicana Paloma Lencioni. Con este resultado Valentina, de doce años, se vuelve la campeona ALAS más joven de la his vtoria del Tour, con doce años.

“Ser campeona latinoamericana me motiva mucho, me da ganas de surfear mejor el año que viene”, nos contó Valentina desde Hawaii. “Es un gran orgullo recibir este título de parte ALAS”.

En la categoría Longboard, el nuevo monarca es el peruano Jorge Luis Vílchez, una nueva promesa de Huanchaco. Vílchez ganó la fecha en Nicaragua y en la parada de Perú finalizó en la tercera posición, sumando los puntos necesarios para superar a su más cercano rival, Lucas Garrido-Lecca, también de Perú.

En la división Junior, Luan Wood de Brasil obtiene su primer título latinoamericano. Durante el circuito 2016, esta división únicamente compitió en Nicaragua. Gracias a la victoria de Wood en Playa Hermosa, le dieron la ventaja que hoy lo coronan como Campeón Latino.

José Gómez de Perú logró la corona en la categoría SUP Surf Hombres con la victoria obtenida durante el Panamericano Claro Open 2016.

Los peruanos Itzel Delgado y Sebastián Ríos son los campeones en las categorías SUP Race y Prone Race respectivamente, gracias a sus victorias obtenidas en el Campeonato Suramericano SUP Marcona 2016. En este evento también ganó la venezolana Edimar Luque y esto ahora le concede el título de Campeona Latinoamericana en SUP Race Damas.

Sobre el cierre de este 2016, el presidente de ALAS, Karin Sierralta, señaló que “Durante este año nos hemos dedicado a reestructurar el Tour y establecer las pautas para un 2017 mejorado, pero un 2018 espectacular. Agradecemos a los patrocinadores y organizadores y a todos y cada uno de los atletas que compitieron por su apoyo y les deseamos el mayor de los éxitos para el 2017”.