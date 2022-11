México y Polonia empataron sin goles el partido correspondiente al grupo C del Mundial de fútbol de Qatar 2022 que les enfrentó este martes en el estadio 974 de Doha.



México llevó gran parte de la iniciativa, pero la más clara ocasión la tuvo Polonia, que dispuso de un penalti que no pudo convertir Robert Lewandowski en el minuto 58 y que le desvió el ‘Memo’ Ochoa, que a los 37 años disputa su quinto Mundial.



Arabia Saudí, que protagonizó la gran sorpresa del Mundial al derrotar (2-1) a Argentina, lidera el grupo C con tres puntos, dos más que México y Polonia.



EFE