El estadounidense Jordan Spieth logró este domingo su décimo título en el circuito profesional de la PGA al ganar en hoyo extra el Travelers Championship con una increíble salida del búnker en Cromwell, Connecticut.

Spieth, que buscaba su segundo título de la temporada, firmó en la última jornada 70 golpes, el par del campo, una tarjeta con la que no pudo evitar que Berger, que sumó 67 a su cómputo total, le alcanzara en el primer puesto con 268 (-12) impactos.

En el correspondiente desempate en el hoyo 18 Spieth no tuvo rival al lograr un birdie que no pudo ser igualado por Berger.

Going to watch this on loop for the next 24 hours. pic.twitter.com/xqPcKVWwev

— Under Armour Golf (@UAGolf) 25 de junio de 2017