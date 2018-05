El entrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, lamentó los errores de su compatriota, el portero Loris Karius, que propiciaron la victoria del Real Madrid este sábado en la final de la Champions (3-1), afirmando que “sin esos errores podríamos haber ganado”.

“Para ganar una final necesitas un poco de suerte y no solo no tuvimos esa suerte sino que tuvimos mala suerte. Seguiremos adelante. Estaremos pensando esta noche cómo ha podido ocurrir todo esto. Pero por mucho que le demos vueltas, el resultado no va a cambiar”, dijo Klopp.

Los errores gruesos de Karius propiciaron el primer y tercer goles del Real Madrid, marcador por Karim Benzema y Gareth Bale.

“Los goles fueron bastante extraños, así son las cosas y no estamos demasiado contentos”, afirmó.

“Si no nos hubieran salido tan mal las cosas, tal vez podríamos haber ganado el partido. Sin esos errores podríamos haber ganado. Pero hay que aceptarlo y no hay mas que decir”, dijo.

Además de los errores de Karius, otro elemento que influyó en la derrota del Liverpool fue la lesión en un hombro Mohamed Salah en el minuto 30, cuando mejor jugaba el equipo inglés.

Lesión de Salah

“Esa lesión fue un momento importante en el partido. Si dices que eso influyó y has perdido parece que estás buscando excusas. Es una lesión seria y los chicos sufrieron un shock. Se vinieron abajo, tuvimos un impulso muy positivo hasta ese momento”, explicó.

“Su lesión no tiene buena pinta. Es una pesadilla. Muy malo para nosotros, malo para Egipto, pero las lesiones forman parte del deporte. No sé lo que hubiera ocurrido si no hubiera seguido jugando”, dijo.

“Todo el mundo vio cómo jugamos en la primera parte, jugamos bien, cambiamos de lado atacando, presionamos alto, tuvimos buenas combinaciones. Pero perdimos 3-1. Dentro de diez años nadie pensará en como perdimos sino que gano el Madrid”, indicó.

“Con Karius solo he cruzado unas pocas palabras. Lo siento por él. A nadie le gusta pasar por ese trance. Los errores fueron obvios. Él lo sabe y hará frente a esto. Espero que esos errores no se queden en las memorias de los demás. Pero esta noche no fue su noche”, dijo comprensivo.

Esta era la tercera final europea perdida por Klopp y su sexta en total.

“He perdido partidos y uno trata de hacer frente a la sensaciones después de estos partidos. El viaje de vuelta no va a ser el más divertido. Queríamos algo y no sacamos nada. Y encima perdimos a un jugador importante y tal vez Egipto también”, concluyó.