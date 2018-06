Tras un año de encarcelamiento, Caro fue excarcelado del centro penitenciario Fénix en Lara. “Fuerza y fe”, fueron las primeras palabras del dirigente de Voluntad Popular al salir de la prisión.

“Volví a nacer, fue un año solo, me dejaron en una celda solo, todo por Venezuela, que este sacrificio no sea en vano. Me querían matar, pasé hambre y sed por el país y siempre soñé que me llevaban a Caracas”, dijo Caro tras reencontrarse con familiares y compañeros de la política.

Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional, se encontraba a las afueras del centro penitenciario para recibir al ex preso político. El primer paso de Caro fuera de la cárcel debe ser ir a un hospital debido a su deteriorado estado de salud, destacó Florido.

El viernes, Caro fue trasladado desde la cárcel de Lara hasta el juzgado militar sexto de Carabobo para una audiencia preliminar, diferida por vez número 14. Luego, el juez a cargo del caso ordenó el traslado del diputado hasta un hospital debido a su estado de salud.

Caro forma parte del grupo de 39 presos políticos liberados este sábado en las instalaciones de la Cancillería, en el que participaron gobernadores opositores y miembros de la constituyente.

En horas de la tarde se había ordenado su traslado en avión desde Lara hasta Caracas, para formar parte del nuevo grupo de presos políticos que serían liberados.

Así como el diputado, se conoce de posibles excarcelaciones como las de Raúl Emilio Baduel, Wilmer Azuaje y Lorent Saleh. Entre los liberados están: Victor Navarro, Gregory Sanabria y Roberto Picón, Renzo Prieto, Gabriel Valles y José Vicente García.