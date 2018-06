El expresidente de Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo hoy que es una posición válida la propuesta que hizo Ecuador sobre la realización de una consulta en Venezuela que refrende la reelección del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y apuntó que la Cámara pudiera promover esta iniciativa.

“Ecuador dice que como solución propone una especie de referendo con todas las garantías internacionales para que los venezolanos decidamos si queremos hacer nuevas elecciones o no, a mí me parece que es una posición válida y que incluso la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) podría promover esta propuesta”, dijo el diputado.

Borges hizo esta declaración desde Estados Unidos durante una entrevista telefónica que concedió hoy a la emisora privada Unión Radio en la que señaló que toda América “acompaña” a Venezuela en la búsqueda de una “solución democrática”, que implica la salida del poder de Nicolás Maduro.

Señaló que con esta propuesta, Ecuador pide una consulta con “otro árbitro electoral y con garantías ciertas”, en la que los venezolanos respondan si están conformes con el resultado de las elecciones presidenciales del 20 de mayo en las que Maduro resultó reelegido con poco más de 6 millones de votos y 54 % de abstención.

“Creo que el resultado (de la potencial consulta) lo sabemos y va a ser muy bueno para la democracia venezolana”, dijo.

Borges también comentó que de la resolución que ayer se aprobó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que abre la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo y declara ilegítima la reelección de Maduro, tiene varias lecturas que juzga “positivas”.

Entre estas destaca el hecho de que República Dominicana, que recientemente fuera sede y garante de un diálogo político entre la oposición y el Gobierno de Maduro, haya votado a favor de esta resolución.

Opinó que el voto de República Dominicana implica “un cambio sumamente importante” que ha sufrido este país en la forma de ver al Gobierno de Venezuela “y le calla la boca” al Gobierno de Maduro que “habló maravillas de ese diálogo” del que la oposición se retiró al negarse a firmar un acuerdo sobre condiciones electorales.

“Lo más significativo es que entendamos que no estamos solos, este tema no lo van a soltar las democracias de América Latina y las democracias de América y el hecho de que hayamos tenido esta nueva correlación, estos nuevos votos, lo que hace es seguir dándole impulso a más presión democrática”, señaló. EFE

nf/rgc/cav