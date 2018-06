El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, dijo que la solicitud de su partido, Voluntad Popular, de modificar la comisión de Política Exterior del parlamento, se debe a las diferencias que se presentaron con él en cuanto al nombramiento de los delegados a escala internacional.

“La decisión fue criticada y sobre todo se señalaba que yo había designado a dedo a estos delegados. No fue una sorpresa porque fue aprobado por unanimidad por los diputados de la comisión y luego se informó que los designé yo, y eso fue designado por unanimidad, además ni siquiera estuve en la comisión que los conformó”, explicó.

En entrevista a Alonso Moleiro y Esteninf Olivarez, conductores del programa Gente de palabra,que transmite Unión Radio, agregó. “yo no puedo desconectarme totalmente de lo que he venido trabajando; por ejemplo, mañana o pasado en el Grupo de Lima se va a debatir un tema por el que he estado luchando, que es la flexibilización de los pasaportes vencidos, para que los venezolanos tengan en muchos lugares un instrumento de viaje útil”.

Como un error de VP, considera el diputado, el hacer pública su opinión porque se confundió con una cadena que circuló por redes sociales que denunciaba que supuestamente los delegados y el presidente de la comisión recibirían dinero de Estados Unidos (EEUU) y de la Unión Europea (UE).