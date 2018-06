El bateador designado dominicano Nelson Cruz, de los Marineros de Seattle, fue elegido como el Jugador de la Semana en la Liga Americana al concluir el periodo de competición hasta este domingo.

La inspiración ofensiva de Cruz le hizo merecedor del premio a pesar que su equipo de los Marineros perdió por 2-1 la serie de tres partidos que disputaron de visitantes frente a los Medias Rojas de Boston.

Cruz, de 37 años, se hizo merecedor del premio por cuarta vez.

El pelotero dominicano lideró a los toleteros de la Liga Americana con .500 de promedio de bateo y 1.042 de slugging durante 24 turnos repartidos en seis partidos que jugó con los Marineros, segundos en la clasificación de la División Oeste, disputaron fuera de su campo ante los Yanquis de Nueva York, que los barrieron (3-0) y los Medias Rojas.

Cruz pego tres cuadrangulares, incluyendo uno de 465 pies (142 metros) el viernes, el más largo de los Marineros esta temporada.

El toletero dominicano ha aportado 20 cuadrangulares en lo que va de temporada, la cuarta mejor marca en el Joven Circuito.

“Ya tengo varias semanas jugando sin ningún problema físico y eso se nota a la hora de producir con el bate”, explicó Cruz.

“Pienso que esa es la diferencia. Para mí, lo importante es salir al terreno y jugar el máximo de partidos posibles, porque el ‘timing’ vendrá solo”.

ARENADO MANDÓ EN EL VIEJO CIRCUITO

El tercera base de origen puertorriqueño Nolan Arenado, de los Rockies de Colorado, recibió el premio de Jugador de la Semana en la Liga Nacional.

Arenado estuvo poderoso con el bate durante toda la semana en su campo del Coors Field, donde botó cinco veces la pelota fuera del parque y bateó .379/.419/.966 con 13 carreras impulsadas.

El toletero de 27 años, que ganó el premio por cuarta vez, estuvo encendido con el bate luego de haberse metido en un bache de 19-0, el peor de su carrera, durante la gira de los Rockies por Filadelfia y Texas.

“Siempre es un incentivo venir al estadio y hacer lo posible para que tu equipo gane”, comentó Arenado sobre su recuperación con el bate.

“Cuando estás perdiendo y además no das hits, eso te duele. Es decepcionante. No puedo dormir. Es frustrante, porque sientes que no estás poniendo de tu parte. Así que poder aportar se siente muy bien”.

Arenado, que también está peleando para estar de forma consecutiva en el Juego de las Estrellas, se encuentra empatado con Matt Kemp en el quinto lugar con .318 de promedio.