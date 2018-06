Shin-Soo Choo extendió a 38 su racha de partidos en los que se embasa al pegar tres hits, mientras que Robinson Chirinos y Elvis Andrus remolcados dos cada uno para que los Rangers de Texas superaran 7-4 a los Padres de San Diego, que contaron con jonrón de José Pirela pero no les fue suficiente.

El venezolano Robinson Chirinos remolcó carreras con sus dos hits para Texas, que ha ganado ocho de sus últimos nueve encuentros.

Las cinco anotaciones de los Rangers en un sexto inning decisivo entraron después de que pareció que Chirinos se había ponchado con dos corredores en base, para el segundo out. Aparentemente el catcher Austin Hedges tenía la pelota segura en su guante después de que golpeó el terreno.

En un principio el umpire del plato Tony Randazzo indicó que Chirinos estaba out. Sin embargo, esa decisión fue modificada a foul después de que los cuatro umpires analizaron la jugada, y Chirinos conectó un sencillo productor al jardín izquierdo al siguiente lanzamiento que le envió Craig Stammen (4-1), el tercer pitcher de los Padres.

Luego el dominicano Ronald Guzmán bateó un elevado profundo que el jardinero derecho Hunter Renfroe manejó mal. Guzmán terminó en la intermedia por el error y se le acreditó un elevado de sacrificio que acercó a los Rangers a 4-3.

Delino DeShields y Choo siguieron con sencillos productores consecutivos y después el venezolano Elvis Andrus pegó un elevado de sacrificio.

El venezolano José Pirela impulsó la última rayita de los Padres tras despachar cuadrangular solitario en la sexta entrada. Fue su segundo bambinazo de la campaña.

