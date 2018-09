El ciclista estadounidense Ben King (Dimension Data) logró su segunda victoria de etapa en la presente edición de la Vuelta a España tras imponerse este domingo en el Alto de la Covatilla, en una jornada en la que el británico Simon Yates se enfundó el jersey rojo de líder.

King entró en solitario después de ir dejando en el ascenso final al Alto de la Covatilla, de categoría especial, a los últimos supervivientes de la escapada del día, formada por once corredores desde prácticamente la salida de la 9ª etapa en Talavera de la Reina.

Tras el estadounidense, de 29 años y que ya había ganado, también en solitario, la cuarta etapa, fue segundo fue el holandés Bauke Mollema (a 48 segundos) y tercero al belga Dylan Teuns (a 2:38).

“En toda mi vida había sufrido tanto como en el último ascenso”, aseguró King que tardó varios minutos en recuperarse del esfuerzo realizado.

“Ganar una etapa era hacer un sueño realidad. Había trabajado muy duro para esto, era uno de los grandes objetivos en mi carrera. Por lo que hoy, fue bonito poder demostrar que mi primera victoria (el pasado martes) no llegó por casualidad”, añadió.

Por detrás, los aspirantes al podio final en Madrid lucharon por escalar posiciones en la clasificación en la primera etapa de alta montaña de la Vuelta y por el jersey rojo, ya que el francés Rudy Molard se quedó descolgado muy pronto, dando pie a un cambio de liderato de la carrera.

Segundos de ventaja para Quintana y López

Todo se decidió en los últimos kilómetros de la etapa, en la que los colombianos Miguel Ángel López (4º a 2:40) y Nairo Quintana (5º con el mismo tiempo) rompieron el grupo cabecero, formado por una veintena de ciclistas y con todos los favoritos, con sendos ataques.

Sólo su compatriota Rigoberto Urán, Ion Izagirre y el holandés Wilco Kelderman aguantaron los ataques de los dos colombianos, con Simon Yates siguiéndoles de cerca, entrando a nueve segundos de los sudamericanos.

Alejandro Valverde perdió 24 segundos con respecto a su compañero Quintana, López y Kelderman y 15 con Yates, que de esta manera se convirtió en el nuevo líder de la carrera.

“He pasado más apuros al final, un poquito más justo, pero he sabido reponerme y minimizar las pérdidas”, admitió el veterano corredor murciano.

Cuestionado sobre sus opciones para el podio final, Valverde recordó: “¿Que dijimos al inicio de la carrera? Que Nairo Quintana era el jefe de filas. Ha demostrado que está muy bien y ha hecho un buen final”.

El colombiano, por su parte, se mostró satisfecho por el desenlace de la jornada: “Era un puerto con mucho aire, se podía ir cómodamente a rueda. El calor todo el día ha sido intenso y ha afectado. Todo el equipo ha corrido muy atento y Richard Carapaz nos ha ayudado muchísimo. Hemos hecho un buen papel todos juntos”.

En la víspera de la primera jornada de descanso de la carrera, Yates aventaja en un segundo a Valverde, en 14 a Quintana, en 16 al alemán Emanuel Buchmann, en 27 a ‘Supermán’ López y en 32 a Urán, por citar a los principales aspirantes al podio.

“No me lo esperaba. Esta mañana lo único que quería era seguir a los mejores y no perder tiempo”, declaró en la meta el británico. “Es un poco inesperado, pero no pasa nada”, bromeó.

Entre Yates y el polaco Michal Kwiatkowski (15º en la general), eso sí, sólo hay 2:10 de diferencia y todo parece muy abierto.