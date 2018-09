La embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, acusó hoy al Gobierno venezolano de tratar de distraer de la situación en el país, después de sus protestas por las presuntas reuniones de funcionarios estadounidenses con militares rebeldes para discutir un posible golpe de Estado.

“No es ninguna sorpresa que Venezuela siga hablando de todo lo que pueda para distraer de lo que está pasando sobre el terreno”, dijo a los periodistas Haley, preguntada por esas reuniones.

Esos encuentros, de los que informó este sábado el diario The New York Times, no son algo que el Gobierno estadounidense esté “reconociendo”, apuntó la embajadora.

La Casa Blanca no ha confirmado la celebración de las reuniones, pero tampoco ha negado la información del periódico y ha defendido la necesidad de participar en un “diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia”, con el fin de “aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el Gobierno de (Nicolás) Maduro”.

Haley insistió hoy en que su país va a seguir denunciando los abusos de los derechos humanos en Venezuela, la corrupción y cómo Maduro está en el centro de esto.

“Puede distraer de cualquier forma que quiera, pero nosotros estamos decididos a apoyar firmemente al pueblo venezolano”, señaló, tras presidir una reunión sobre corrupción en el Consejo de Seguridad de la ONU.

En ella, Haley puso al Ejecutivo de Venezuela como ejemplo de un Gobierno “corrupto” que está generando inestabilidad y creando una crisis que merece atención internacional.

Haley, que este mes dirige los trabajos del Consejo, encabezará hoy otra sesión, en este caso informal, centrada en la situación en Venezuela.

Este domingo, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificó como “absolutamente inaceptable e injustificable” las reuniones entre funcionarios estadounidenses y militares venezolanos rebeldes.

“Es absolutamente inaceptable e injustificable que funcionarios del Gobierno de Donald Trump participen de reuniones para alentar y promover acciones violentas de sectores extremistas con el fin de atentar contra la democracia venezolana”, dijo Arreaza en respuesta a la información de The New York Times.