El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) informó en un comunicado que hasta el 18 de enero de 2022 se prolongará la restricción de vuelos hacia Venezuela, medidas que buscan evitar la propagación de la COVID-19 en el territorio nacional.

«Continúan las restricciones de las operaciones de la aviación comercial, la aviación general y privada desde y hacia la República Bolivariana de Venezuela», dijeron la noche de este sábado 18 de diciembre.

Solo se permiten operaciones aerocomerciales con los siguientes países: Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Rusia, Cuba y Bolivia.

El Inac exhortó a los operadores aéreos a no comercializar boletos «en rutas distintas aprobadas por el Ejecutivo nacional», un llamado que extendieron a los viajeros, a quienes piden no adquirir pasajes en destinos que no sean los que aprobó el gobierno de Nicolás Maduro.

#Comunicado || El #INAC, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, informa medidas para el sector aéreo nacional de acuerdo a lo establecido en los NOTAM N° C1313/21 y A0523/21. pic.twitter.com/MYovx7fer5 — Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) (@InacVzla) December 19, 2021

Información de Efecto Cocuyo.