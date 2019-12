Según la Real Academia Española, “masoquismo” es esa tolerancia inerte frente a un engaño, ese placer casi…sádico en sentirse humillados y maltratados, el aceptar pasivamente y hasta con despiadada satisfacción, ofensas, mentiras, falsas promesas. Con toda segurida es un sentimiento anómalo porque el ser humano, por lo normal, siempre busca lo mejor, tratando en todo momento de satisfacer sus deseos y de mejorar su proprio nivel de vida…y es normal que sea así. Estaría padeciendo de una patología psiquiátrica si así no fuera.

Sin embargo existe una categoría muy reducida de personas que, no solamente no reacciona frente a los abusos y a los engaños, sino que hasta experimenta una satisfacción casi satánica, personas que gozan sufriendo, en otras palabras, personas masoquistas! Yo no creo que esta sea una prerrogativa del venezolano.

Por la experiencia que he podido adquirir durante los tantos años que he vivido en este país, el venezolano, por lo normal, es un tipo alegre, fiestero, amante de la libertad, del buen trago y de las mujeres bonitas, es un tipo hospitalario y generoso, intolerante frente a los abusos y a los atropellos de los demás, quizás un poco ingenuo y, por eso, fácil de convencer…hasta tanto no le fallen, pero no es un masoquista. Sin embargo, lo que está sucediendo en Venezuela, parece estar demostrando todo lo contrario!

Por ejemplo, a mi manera de ver, es poco menos que inconcebible que, frente a esa situación dramática que está viviendo Venezuela, todavía haya gente que siga apoyando a este gobierno. No podemos olvidar que vivimos en un país donde hay un gobierno que ofreció eliminar la corrupción…y nunca ha habido tanta corrupción como ahora; en un país donde hay un gobierno que prometió darle estabilidad a nuestro signo monetario…y nunca ha habido una inflación tan elevada como la que hay ahora y que reduce drásticamente el poder adquisitivo de nuestro dinero; un gobierno que se comprometió en resolver el gravísimo problema de la falta de seguridad…y nunca como ahora hemos sido víctimas de los atracadores y de los asaltantes que matan a más de cuarenta personas todos los días; un gobierno que, a pesar de ser el cuarto productor mundial de petróleo, ha sido incapaz de garantizar esos servicios básicos como electricidad; un gobierno que pone preso a esos dirigentes políticos que han tenido el atrevimiento de hablar contra el régimen (Yo creo que detener a una persona porque ha expresado opiniones negativas sobre el gobierno, se hace solamente en los regímenes autoritarios tipo Cuba!).

El famoso pensador francés Francisco Maria Arouet, mejor conocido como Voltaire, (1694-1778), decía a su más encarnizado adversario político: “yo no comparto en absoluto lo que tu dices, pero daría mi propia vida para que tu lo puedas decir siempre”. Que linda demostración de democracia! Es por eso entonces que, para concluir esta apología sobre el “masoquismo”, tema de mi artículo de hoy, yo creo que a la luz de lo que está pasando en Venezuela, para seguir apoyando a este gobierno, hay que ser masoquistas! Así de sencillo.

Desde Italia – Paolo Montanari Tigri