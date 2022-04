Antes de revelarse la selección oficial de películas para la 75.ª edición del Festival de Cine de Cannes, cita importante para conocer que se avecina durante la temporada de premios, haremos un repaso por aquellas cintas que aún no se estrenan pero que poseen un gran potencial de llegar como favoritas a la gran noche de los Oscar.

Será el próximo 27 de febrero de 2023 el día que se celebrará la siguiente ceremonia de los Premios de la Academia, así que más que predicciones, la siguiente lista es una guía de películas para vigilar durante los próximos meses.

Principales títulos

1. Babylon (Damien Chazelle)

Todos los ojos están puestos sobre Damien Challeze, la persona más joven de la historia en ganar el Oscar a mejor dirección por su destacado trabajo en ‘La La Land’ (2016). Lo nuevo del cineasta, que se ambientará en la edad de oro de Hollywood, tiene a Brad Pitt, Margot Robbie y Tobey Maguire como protagonistas.

¿Logrará con ‘Babylon’ un final diferente al error histórico de ‘La La Land’?

2. She Said (Maria Schrader)

Maria Schrader, quien dirigió la miniserie ‘Unorthodox’, ahora trae una película basada en el trabajo publicado por The New York Times, que rompió el silencio sobre las agresiones sexuales en Hollywood y ayudó al lanzamiento del movimiento #MeToo. Para el elenco cuenta con Zoe Kazan, Carey Mulligan, Patricia Clarkson y Samantha Morton.

¿A la tercera es la vencida para Carey Mulligan?

3. The Fabelmans (Steven Spielberg)

Después de impactar con ‘West Side Story’ (2021), Spielberg llevará a la pantalla grande una historia semiautobiográfica inspirada en su juventud, algo que parece gustar mucho tras ver el éxito de ‘Roma’ (2018) o ‘Belfast’ (2021). Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen y hasta el mítico David Lynch, hacen parte de la cinta.

¿Paul Dano será reconocido finalmente por la Academia?

4. Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese)

Martin Scorsese tiene nuevo proyecto. Esta vez, un largometraje sobre la investigación de una serie de asesinatos cometidos en 1920. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone o Brendan Fraser son algunas de las estrellas que veremos en este filme.

¿Qué puede salir mal?

Regresos esperados

5. Avatar 2 (James Cameron)

James Cameron ha tardado 13 años en fijar el estreno de la segunda parte de su éxito mundial ‘Avatar’ (2009). La cinta de ciencia ficción contará nuevamente con Sam Worthington y Zoe Saldana en los roles principales, mientras que Kate Winslet destaca entre las nuevas incorporaciones. Las nominaciones técnicas parecen estar aseguradas.

¿Gozará del mismo éxito que la primera entrega?

6. Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades) (Alejandro G. Iñárritu)

Un reconocido periodista mexicano que regresa a su país y se enfrenta a su identidad, el pasado y nueva realidad de México, es la historia de lo nuevo de Alejandro G. Iñárritu, que vuelve a dirigir después de ‘El renacido’ (2015), la película que le valió su segundo Oscar como director, tras conseguir el primero por ‘Birdman’ (2014).

¿Se resistirá la Academia de darle un nuevo galardón al mexicano?

7. Canterbury Glass (David O. Russell)

Todas las películas de David O. Russell en la década pasada consiguieron, al menos, una nominación al Óscar. Tras una pausa de siete años, el controversial director regresa con una cinta de época que incluye a estrellas como Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Chris Rock y hasta Taylor Swift.

¿Se viene un nuevo “Big 5” como en ‘Silver Linings Playbook’ y ‘American Hustle’?

8. TÁR (Todd Field)

Tras In the Bedroom (2001) y Little Children (2006), Todd Field regresa 16 años después para dirigir a Cate Blanchett como una reconocida directora de orquesta, que tiene una crisis existencial antes del concierto que la puede llevar a otro nivel en su carrera. Junto a la australiana veremos a Mark Strong, Nina Hoss y Noémie Merlant.

¿Anotamos ya la octava para Blanchett?

Historias atractivas

9. The Son (Florian Zeller)

Si la fórmula de ‘The Father’ (2020) se repite, estamos ante algo grande. Florian Zeller dirige a Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern y Anthony Hopkins en la segunda parte de su trilogía sobre la familia, que narrará cómo la vida perfecta de un hombre se transforma cuando su exesposa aparece con su hijo adolescente.

¿Correrá Hugh Jackman el mismo destino que Hopkins?

10. Women Talking (Sarah Polley)

Con figuras como Frances McDormand, Rooney Mara, Jessie Buckley, Claire Foy y Ben Whishaw, no se puede ignorar esta adaptación de Sarah Polley de la novela del mismo nombre, sobre como un grupo de mujeres de una colonia religiosa luchan por reconciliar su fe con una serie de agresiones.

¿Se marcará McDormand nuevas nominaciones como en ‘Nomadland’?

11. Next Goal Wins (Taika Waititi)

Taika Waititi estrenará una comedia dramática sobre la historia real de Thomas Rongen, el entrenador holandés que tomó las riendas del equipo de fútbol de la Samoa Americana, considerada una de las peores selecciones del planeta, para convertirlos en auténticos ganadores. Michael Fassbender y Elisabeth Moss lideran el proyecto.

¿Se ganará Waititi el corazón de los académicos una vez más?

12. Armagedon Time (James Gray)

James Gray puede que participe por quinta vez en la Sección Oficial del Festival de Cannes y empiece su camino por el Oscar, con este drama semiautobiográfico ambientado en Nueva York a mediados de los años 80, sobre el paso de la adolescencia a la edad adulta. En el reparto tiene a estrellas como Anne Hathaway, Anthony Hopkins y Jeremy Strong.

¿Podrá James Gray obtener finalmente la atención de la Academia?

Las de Netflix

13. Blonde (Andrew Dominik)

La película con Ana de Armas que causó polémica por sus escenas sexuales en las oficinas de Netflix cuando sus ejecutivos vieron el primer montaje, parece que finalmente se estrenará tal cual como su director la imaginó. El filme es un retrato ficticio de Marilyn Monroe, contada a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades.

¿Logrará Ana de Armas cautivar hasta al público más conservador?

14. White Noise (Noah Baumbach)

La tercera película de Noah Baumbach para Netflix, se basa en la novela del mismo nombre sobre un accidente industrial que causa una grave crisis medioambiental en una ciudad del medio-Oeste americano y un profesor universitario se ve obligado a enfrentarse a su propia mortalidad. Protagonizan Adam Driver y Greta Gerwig.

¿La apuesta más fuerte de Netflix?

15. The Killer (David Fincher)

El nuevo proyecto de David Fincher para Netflix regresa al director a sus orígenes. La película explorará la historia de un asesino en serie que comienza a derrumbarse psicológicamente al tomar conciencia de sus crímenes. Michael Fassbender y Tilda Swinton son los protagonistas.

¿Se dejará seducir la Academia una vez más por el cine Fincher?

16. Rustin (George C. Wolfe)

Escrita por Dustin Lance Black, el guionista ganador del Oscar por Milk (2009), Netflix trae un película biográfica sobre Bayard Rustin, activista por los derechos gay y asesor de Martin Luther King Jr.. El proyecto es producido producido por Barack y Michelle Obama, y protagonizado por Colman Domingo, Chris Rock y Audra McDonald.

¿Se prepara Chris Rock para hacer campaña con Netflix?

Pueden dar la sorpresa

17. Don’t Worry, Darling (Olivia Wilde)

Tras el éxito de Booksmart (2019), Olivia Wilde nos adentrará en un thriller psicológico centrado en la vida de una infeliz ama de casa de los años 50, y un marido que esconde un gran secreto. Florence Pugh y Harry Styles son los encargados de dar vida a la pareja protagonista.

¿Olivia Wilde entre las directoras más relevantes del año?

18. I Wanna Dance with Somebody (Kasi Lemmons)

En cada temporada de premios una película biográfica se presenta como una firme contendiente. Este año la actriz Naomie Ackie se convertirá en Whitney Houston, bajo las órdenes de Kasi Lemmons, una directora que ya llevó a la nominación al Óscar a Cynthia Erivo por Harriet (2019).

¿Obtendrá lo nuevo de Lemmons algo más que una nominación a mejor actriz?

19. Poor Things (Yorgos Lanthimos)

Basada en la novela de 1992 del mismo nombre, la cinta cuenta la historia de Belle Baxter, una joven devuelta a la vida por un excéntrico científico. No parece un proyecto para la Academia, pero es de Lanthimos. Además, Emma Stone se vuelve a poner a las órdenes del director griego, y junto a ella, Mark Ruffalo, Willem Dafoe y Kathryn Hunter.

¿Nominaciones actorales a la vista?

20. Nope (Jordan Peele)

Dos residentes de un remoto pueblo que realizan un descubrimiento tan insólito como escalofriante, es parte de lo que se conoce sobre la nueva película de Jordan Peele, que repite con Daniel Kaluuya como protagonista. Keke Palmer, Steven Yeun y Barbie Ferreira también son parte del proyecto.

¿Un bombazo al nivel de ‘Get Out’ o ‘Us’?