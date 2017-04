La asistencia no fue la normal. Ante las recientes protestas sólo un 50% de los estudiantes acudió a las escuelas del estado Carabobo. Situación que se repitió en la mayoría de los planteles del país.

Luis Guillermo Padrón, dirigente gremial de educación, aseguró que los llamados oficiales al regreso a clases por parte de las autoridades son carentes de efectividad informativa.

La falta de alimentos e inseguridad también ha influido en la asistencia, pero eso no es algo nuevo. Para el mes de marzo 77,4% de los niños del país no acudió a clases por falta de alimentos, según la firma More Consulting.

Colegios Privados

El Presidente de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada, Alejandro Conejero, informó que en estas instituciones solo acudió entre 1 y 2% de los estudiantes. Mientras al Norte de la cuidad de Valencia los representantes no enviaron a los niños. Pese a esto, los profesores se encuentran en los planteles educativos cumpliendo su horario.