Constantemente, en los cursos y seminarios que imparto, se acercan personas a preguntarme si existen algunas claves para mantenerse motivadas consistentemente. A pesar de que hay muchísimas formas de motivarse, creo que existen especialmente seis factores que son las claves fundamentales para que una persona se motive y permanezca motivada a largo plazo. Estudia con detenimiento los seis puntos que te mostraré a continuación y te garantizo que tus niveles de motivación se dispararán, y -en consecuencia- tu nivel de logros aumentará espectacularmente. ¡Comencemos!

1.- Condiciónate diariamente para estar motivado. En cierta ocasión, le comentaron a Zig Ziglar que después de sus charlas las personas salían absolutamente motivadas, pero tras varios días los efectos remitían y las personas volvían a su actitud típica falta de refuerzos motivacionales. Zig les contestó que eso era normal. La motivación es como un baño. Si te bañas hoy, hueles bien. Pero si estás varios días sin bañarte, terminas por oler fatal y espantarás a la gente a tu alrededor. Con la motivación sucede lo mismo. Se ha de hacer un esfuerzo diario para auto-motivarse. Todos los días, has de tomar tu ducha de auto-motivación. La motivación no es permanente, pero tú puedes hacer que sea permanente trabajando para estimularte cada día. Toma conciencia de esta característica tan importante de la motivación y márcate el reto de realimentar tu nivel de motivación cada día.

2.- Desata tu pasión. La motivación es energía. La motivación es emoción, nada hay como la pasión por lo que uno hace para generar emoción positiva. La pasión nos mantiene en movimiento haciendo que las cosas sucedan en nuestras vidas. Hay muchas personas que dicen: “Yo soy una persona racional, no emocional”. Perfecto, pero por muy racional que seas, has de descubrir tu pasión en la vida y transformar tus objetivos en “deseos ardientes”. Emociónate y usa esa emoción como el generador de niveles de motivación que hasta ahora no habías podido imaginar.

3.- Ten una visión estimulante para tu vida. Como la propia palabra nos dice, motivación literalmente significa tener un motivo para ejecutar una acción. Sin un motivo poderoso por el que luchar, es imposible estar estimulado actuar. Has de trabajar en crear una visión tan estimulante e inspiradora para tu vida, que literalmente tire de ti como un gigantesco imán impulsándote a tomar acción. Cuando se tiene una visión estimulante y poderosa del futuro, la energía fluye, el entusiasmo se dispara y nuestra capacidad de trabajo se multiplica exponencialmente. Cuando nuestra visión del futuro es gris y apagada, el fracaso está garantizado. Desarrolla la visión de un gran soñador. Crea en tu mente imágenes tan estimulantes y positivas que -literalmente- eclipsen todo pensamiento negativo.

4.- Pon a funcionar a tu favor el ciclo del éxito. El éxito produce más éxito. Y nada motiva más que conseguir resultados gratificantes. Cuando nuestros esfuerzos se ven recompensados, es fácil sentirse motivado. Rétate a trabajar duro para conseguir resultados. Cuanto antes lleguen los resultados, más prontamente se multiplicará tu motivación, y el ciclo volverá a alimentarse a sí mismo. Más resultados, más motivación, más resultados… en un proceso continuo que te llevará a lograr tus mayores sueños. Esto lleva a pasearse por las teorías de Albert Bandura (1- la de la regulación de la motivación y la acción humana, 2- la de situación-resultado, y 3- la de la autoeficacia percibida) conexas con lo de la expectativa de la eficacia y que -juntas- conducen a entender que cuando el humano experimenta el éxito al realizar una labor determinada y lo reconoce como tal, le toma gusto a esa tarea, se hace más perseverante en su ejecución y aumenta la expectativa de la eficacia y la probabilidad de éxito futuro, lo cual le causa un mayor entusiasmo y confianza, aprendiendo a ser más consecuente y a sentir un mayor sentido de poder para enfrentar cualquier disfuncionalidad, pudiéndose generar una especie de “reacción en cadena” (el ciclo del éxito) encaminada hacia el cambio positivo (favorable).

– Alimenta tu mente con materiales positivos. La mayor parte de las personas se preocupa demasiado de alimentar sus estómagos varias veces al día. Pero son muy pocas las personas que conscientemente dedican un tiempo -¡todos los días!- a alimentar la función de su cuerpo que tiene más valor: su mente. Si quieres estar motivado consistentemente has de prestar especial atención a introducir materiales positivos que potencien tu motivación a diario. Lee libros que te enriquezcan como persona y que te inciten a actuar eficaz y eficientemente. Escucha cintas de cursos y seminarios que te aporten conocimientos y estímulo proactivo. Súbete a los hombros de todos los gigantes de la superación personal que han dejado sus pensamientos escritos en libros extraordinarios. Si tienes que perderte una comida al día, piérdetela. Pero no te pierdas tus 30 minutos diarios (mínimo) de inspiración y de asimilar material de superación personal.

6.- Aprovecha tus momentos de máxima motivación para generar un avance masivo. En la vida existen ciclos. Hay temporadas en las que nos sentimos especialmente predispuestos a la acción y a generar resultados. Aprovecha esos momentos en los que la motivación se ha disparado para conseguir dar pasos gigantescos de avance hacia tus mayores objetivos. Toma velocidad y haz que esos ciclos de alta motivación te lleven a generar un avance espectacular en tu vida. ¡Adáptate, sé flexible: cambia, mejora! Cuando esos ciclos se produzcan, aprende la lección. Pregúntate: ¿Qué ha hecho que me sienta tan motivado y predispuesto a la acción? Anota la respuesta a esta pregunta y dispondrás de algunas distinciones fundamentales que te permitirán ser más efectivo, eficiente y eficaz a la hora de auto-motivarte.

Si trabajas regularmente estas seis claves fundamentales te garantizo que tus niveles de motivación serán tan increíbles que literalmente transformaran la calidad y cantidad de resultados que obtengas en tu vida.

(*): el autor de este escrito (bajado de www.maximopotencial.com) es José M. Vicedo y el equipo humano de Gerencia en Acción le hizo algunas modificaciones y añadiduras.

NOTA: en los momentos actuales (de un gran caos y crisis social-económica-política-ética y moral), el equipo humano de Gerencia en Acción considera que los venezolanos necesitan mucho de procesos motivacionales y auto-motivacionales, ésa es la razón por la cual reprodujimos este escrito debido a la conveniente necesidad de estimular el mejor control de las emociones. Sin lugar a dudas, se necesita de una gran estabilidad emocional, de una gran adaptabilidad, y de una gran visión optimista del futuro (“No hay mal que por bien no venga”); entonces, aprendamos la lección y acerquémonos a lo Divino. La prospección, el cambio por adaptación sabia al embate de las fuerzas externas y la asertividad son tres competencias humanas necesarias de cultivar en la actualidad nacional.

¡Después, no abandonar lo aprendido ni dejar de aplicarlo siempre!.