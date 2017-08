Carmen Coronel, madre de José Gregorio Briceño, instó a la juez militar Luz Mariela Santafe a que no difiera más la audiencia preliminar de su hijo. “Ya son 84 días y todavía sigue preso en Ramo Verde”.

Coronel hizo un llamado a Santafe a que como madre se coloque en la posición de todas aquellas mujeres que tienen a sus hijos presos. “Como en mi caso, hay muchas madres sufriendo por sus hijos presos siendo inocentes”.

La audiencia preliminar era para el 16 de agosto, narró Coronel. Una vez diferida dieron un lapso de 10 días hábiles, lo que indicaba que se realizará el 26 de agosto, pero no sucedió″, explicó la hermana de Coronel.

Briceño ha tenido una sola audiencia, la de presentación en el Destacamento de Seguridad Urbana del Comando de la Zona N° 41 de la Guardia Nacional Bolivariana, en Ciudad Chávez al sur de Valencia. “Después de 84 días no han tenido acceso a su expediente, sólo lo vieron sus abogados durante la audiencia de presentación en Ciudad Chávez”.

No lo pueden tachar de terrorista, advierte su madre. “José Gregorio es un luchador, en todas las actividades que realizó fue con su cara descubierta”, expresó la tía.

Familiares de Briceño denunciaron que ya no se les permite visitarlo. Solo pueden entrar su mamá y la madre de su hija. “Eso hace todo más engorroso”, enfatizó la tía. Su hermana, madre de Briceño, padeció de cáncer y no puede andar tres días seguidos en esa situación de cargar mucho peso, por una reconstrucción que le hicieron en el seno.

El argumento para los familiares ante la medida que restringe las visitas en Ramo Verde, fue que el sistema se cayó, por ende se perdió la información y la nueva computadora es de “poco almacenamiento.”

Expresaron su preocupación por la educación de Briceño, quien estudia el segundo año de derecho en la Universidad De Carabobo y el próximo 5 de septiembre iniciaría sus clases.

El 22 de agosto su hija cumplió cinco años, él esperaba estar con ella pero no fue posible. “José está muy triste y lo dejé llorando, pero yo lo animo así como el lucho conmigo en mi lucha contra el cáncer”, recordó Carmen Coronel.

Familiares explicaron que decidieron no llevar a la niña a visitar a Briceño para evitar exponerla menor a que se desnude “como hacemos nosotras para entrar, ella sólo sabe que su papá está en Caracas por trabajo”.

“Él esta en El Casino, en condiciones no aptas de reclusión”, denunció la tía, e hizo referencia a lo que dijo el periodista Carlos Julio Rojas sobre los 60 gramos de comida que dan a los presos. “Hay personas que no tienen qué comer y ellos pretenden que llevemos menos cantidad de comida”.

Se espera que la audiencia preliminar de José Gregorio Briceño sea para el 12 de septiembre, junto a las otras personas detenidas durante la represión y allanamientos en Carabobo. Sus familiares esperan que no la difieran más. “José Gregorio es un estudiante, padre, hijo, por favor señora Santafe no difiera más la audiencia, no hay un día en que no regresemos de allá con el corazón destrozado”.

Sobre el caso

En un comunicado de la Gobernación de Carabobo, el general de división Santiago Coronel Bastardo, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Carabobo, aseveró que el joven estaba solicitado desde el 16 de mayo por delitos graves, que configuran su expediente. Incluyó el ataque al fuerte Paramacay, el 25 de abril, en el que resultó herida la sargento Yanni Sophia Brum, hecho en el que presuntamente Briceño estaría involucrado y que configura un ataque al centinela que implica sanciones penales.