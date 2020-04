Un total de 30 mil kits de pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19 llegaron al estado Carabobo, como parte del plan de Despistaje Ampliado y Personalizado que adelanta el Gobierno Bolivariano para la prevención y control de este virus en todo el país.

Juan Carlos Yánez, presidente de la Fundación Instituto Carabobeño para la salud (Insalud), informó que la aplicación de los tests en la entidad está a cargo del personal de Insalud en conjunto con el equipo de la misión médica mixta cubano-venezolana.

Yánez explicó igualmente que esta semana el Ministerio del Poder Popular para la Salud determinó el envío a Carabobo de estos 30 mil kits de pruebas rápidas, “las cuales están siendo distribuidas en los CDI, red ambulatoria y especializada, así como en los centros centinelas activos en la región”, aseguró.

El presidente de Insalud precisó que las pruebas se realizan según el criterio clínico-epidemiológico necesario para identificar los posibles casos. “El despistaje se está desplegando casa a casa con el apoyo multidisciplinario de salud”, dijo.

Investigados 89 casos en la entidad

El funcionario regional, señaló igualmente que en la entidad carabobeña han sido investigados hasta la fecha, 89 casos con síntomas y cuadros gripales, “de los cuales 84 ya han sido reportados como negativos”.

Juan Carlos Yánez agregó, que la mayoría de los casos se captaron a través de la vigilancia activa en los 14 municipios así como por reportes a través de la línea telefónica 0800-7266227 de Insalud. “Una vez captada la persona se procedió a realizar las visitas domiciliarias y de acuerdo a la sintomatología se acordó a practicar las pruebas”, señaló.

De igual modo, Yánez indicó que adicional a los tests rápidos, Carabobo dispone también de las pruebas PCR, utilizadas para el diagnóstico otras infecciones respiratorias agudas, inclusive el coronavirus, siempre y cuando lo amerite el caso, cumpliendo con el protocolo pertinente.

Jornadas de desinfección en espacios y centros de salud

Por otra parte, el titular de Insalud aseveró que gracias al trabajo articulado entre las diferentes instituciones del estado y la Dirección regional de Saneamiento Ambiental, se avanza en las jornadas de desinfección de los espacios públicos y centros asistenciales.

De igual modo, apuntó que la dotación de los recintos asistenciales ante la contingencia ha sido permanente, “hemos recibido equipos de bioseguridad, guantes, tapabocas, todos los insumos para atender a la población”.

La prevención es la clave

Por su parte, la epidemiólogo regional, María Auxiliadora Rangel, hizo un llamado a la comunidad para el cumplimiento de la cuarentena social. “La permanencia en los hogares ha dado el beneficio de no tener casos confirmados en nuestro estado Carabobo en este momento. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse en sus casas y no salir de no es necesario”, expresó.

Rangel destacó la importancia de crear conciencia en la población para evitar la propagación del virus, “la prevención es la clave de todo, justamente ahí es donde todos debemos estar unidos para prevenir la multiplicación de la enfermedad”.

