El régimen de Nicolás Maduro concedió la medida de arresto domiciliario a dos ciudadanos estadounidenses exdirectivos de Citgo, mientras sus otros cuatro compañeros son mantenidos en prisión.

“Nos alivia escuchar hoy que Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, dos de los CITGO6, fueron liberados de prisión y se les concedió arresto domiciliario en Venezuela”, dijo Bill Richardson, exgobernador de Nuevo México, vía Twitter.

Los seis exdirectivos de Citgo, José Ángel Pereira, expresidente y los exvicepresidentes Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano, son acusados de peculado doloso, lavado de dinero y asociación para delinquir, entre otros delitos.

Richardson, se reunió con Maduro el pasado 17 de julio en una visita humanitaria a Venezuela, en un esfuerzo por asegurar la liberación de varios ciudadanos estadounidenses encarcelados en el país, pero que al momento de retirarse se dijo que la conversación no fue exitosa.

El exgobernador de la excarcelación de los exejecutivo manifestó: “…al vicepresidente Jorge Rodríguez por este gesto y por continuar participando en el diálogo productivo sobre los detenidos estadounidenses…”.

Aun quedan presos en los calabozos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano y José Ángel Pereira –detenidos sin juicio desde noviembre de 2017.

We are relieved to hear today that Gustavo Cárdenas and Jorge Toledo, two of the #CITGO6, have been released from prison and granted house arrest in Venezuela. This is a positive and important first step.We are grateful to President Nicolás Maduro…

— Bill Richardson (@GovRichardson) July 31, 2020