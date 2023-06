Los últimos nueve meses han sido duros para la familia Márquez. Han tenido que lidiar con la ausencia de Deisy y el dolor que dejó su partida, al tiempo que no descansan mientras luchan por encontrar justicia, luego de que el 15 de septiembre pasado fuese asesinada en su habitación en La Isabelica, Valencia.

El caso pareciera haber caído en «la carpeta de archivados» en una de las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pues al parecer no hay resultados de las averiguaciones. Al menos eso cree la familia, debido a que casi semanalmente, cuando preguntan, les informan que la investigación está en curso.

Los Márquez solo quieren que quien cometió el hecho sea capturado y sentenciado. No entienden la razón por la cual se ensañaron tanto con la mujer de 59 años, por lo que creen que se trató de algo más que un robo, según dijo un familiar.

A Deisy, quien era repostera, la asesinaron con ira. La golpearon muy fuerte. Tenía señal de que, aparentemente, había sido torturada con algún objeto punzopenetrante, tenía marcas por todo el cuerpo. De la casa se llevaron varios objetos, que no tenían mucho valor.

Su cadáver fue hallado por su sobrina y su hijo, luego de que fueran a su casa en el sector 1 de La Isabelica y les pareciera extraño que no atendiera al llamado de la puerta. Aquella escena no sale de sus mentes. No tienen consuelo, solo sed de justicia.