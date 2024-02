Con arreglo a la Convención de 2003, De la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Lista Representativa, RL), en el Artículo 16, se ilustra la diversidad del PCI de la humanidad en todos sus ámbitos y en todas las comunidades y los grupos. Su objetivo es dar a conocer de mejor forma el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural. Asimismo, los Estados presentan candidaturas para esta Lista pues se sienten orgullosos de su PCI y quieren mostrarlo al resto del mundo, a propósito de la expresión cultural o manifestación tradicional, como lo es El Carnaval, existen 19 elementos proclamados correspondiendo a 2 regiones y 19 países, se tiene:

2023: Carnaval de Verano de Rotterdam, Países Bajos

2022: Tradiciones de cría de los caballos lipizzanos, Austria – Bosnia y Herzegovina – Croacia – Hungría – Italia – Rumania – Eslovaquia – Eslovenia

2019: El carnaval de Podence, celebración del fin del invierno, Portugal

2017: El carnaval de Basilea, Suiza

2016: El Carnaval de El Callao: representación festiva de una memoria e identidad cultural, Venezuela (República Bolivariana de)

2016: El carnaval de Granville, Francia

2012: La Fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó (Colombia), Colombia

2012: Frevo: arte del espectáculo del carnaval de Recife, Brasil

2011: Schemenlaufen: desfile del carnaval de Imst (Austria), Austria

2011: El Nijemo Kolo, danza silenciosa del interior de Dalmacia, Croacia

2010: Cortejos por las casas y máscaras de carnaval en los pueblos de la región de Hlinecko, Chequia

2009: El Carnaval de Negros y Blancos Colombia

2009: La Fiesta de los busós de Mohács: carnaval enmascarado tradicional del final de invierno, Hungría

2009: La Marcha de los campanilleros de la región de Kastav en el carnaval anual, Croacia.

2008: El Canto a tenore, un canto pastoral sardo, Italia

2008: El carnaval de Barranquilla, Colombia

2008: El carnaval de Binche, Bélgica

2008: El carnaval de Oruro, Bolivia (Estado Plurinacional de)

2008: La tradición del teatro bailado Cocolo, República Dominicana.

Por su parte, en Venezuela, partiendo de la Categoría de Registro redefinida: Patrimonio Cultural Inmaterial, con un aproximado de 1136 parroquias que conforman por lo pronto 335 municipios, distribuidos en 24 entidades federales, que corresponden a 24 Estados y un Distrito Capital, la expresión cultural o bien, manifestación tradicional con sus elementos asociados: El Carnaval, está declarada Bien de Interés Cultural, por el ente rector con competencia nacional, El Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), de acuerdo con, la Providencia Administrativa N° 003/05 del 20 de febrero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.234 del 22 de julio de 2005, y La Providencia Administrativa N° 025/13 de fecha 02 de agosto de 2013, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.230 de fecha 16 de agosto de 2013 entre otras Gacetas Oficiales. Asimismo, El Carnaval de El Callao: representación festiva de una memoria e identidad cultural, un elemento del PCI, con proclama de la UNESCO.

El caso es que, la celebración de los Carnavales Turísticos Internacionales Caracas, así como en otras regiones, más allá de las elecciones de reinas del Carnaval en distintas parroquias, los desfile de Carnaval que se llevaron a cabo durante los días lunes 12 y 13 de febrero de 2024, se observaron que, ciertos elementos de las Redes del Patrimonio y Diversidad Cultural y presencia de algunos portadores/as de saberes, conocimientos y técnicas de la tradición, concretamente, de La Red de Patrimonio del Estado Miranda, que está conformada por 33 Consejos Comunitarios Para La Salvaguardia del Patrimonio y Diversidad Cultural (CCSPDC) y 33 Colectivos Culturales/Manifestaciones (CC/M), pongamos por caso:

Diablos Danzantes de Yare, municipio Simón Bolívar; La Parranda de San Pedro de Guarenas, municipio Plaza; las Parrandas de San Pedro: Guatire – CEA, Guatire – 23 de Enero, Guatire – Fundación. Todas del municipio Zamora. «El San Juan» de Guarenas, municipio Plaza. «El San Juan» de: Lucio (Guatire), Ñeta (Guatire), Paula Pérez (Guatire), Sixto (Guatire), Tony (Guatire), todos del municipio Zamora. «El San Juan» de: Mamporal, municipio Eulalia Buróz; Ocumare, municipio Lander; Caucagua, municipio Acevedo; Mendoza, municipio Acevedo; y el San Juan Congo de Curiepe, municipio Brión entre otros CCSPDC y CC/M, que, a su vez, están declarados Bien de Interés Cultural de la Nación y tienen elementos del Patrimonio Inmaterial con proclama de la UNESCO, en Las Listas del PCI y el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia: Ciclo festivo alrededor de la veneración y culto de San Juan Bautista (RL, 2021), La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire (RL, 2013), Los Diablos Danzantes [de Corpus Christi] de Venezuela (RL, 2012), cabe decir, elementos del PCI que no son parte de «El Ciclo de Manifestaciones Carnestolendas».

Esto a razón de, la Plataforma Multimedial sobre Patrimonio Vivo y Desarrollo Sostenible de la UNESCO, en sintonía con Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, París, 17 de octubre de 2003, que resalta: (…) este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Es así que invocando la memoria histórica, la heredad cultural, a sabiendas que el patrimonio cultural inmaterial solo puede serlo, si es reconocido como tal, por las comunidades y grupos o individuos que lo crean, mantienen o transmiten, desde la esfera de la valoración en la esfera de la cultura y el patrimonio en lo concerniente a: Antecedentes históricos, Antigüedad de la práctica de la manifestación, Sentimiento de pertenencia, Creatividad humana, Respeto a la diversidad cultural, y Transmisión de saberes, técnicas y uso tradicionales, ha sido vulnerada, por la municipalidad y los estados en cuanto a Los Carnavales Turísticos 2024. Razonamiento válido que nos invita a reflexionar sobre el asunto.

Prestemos atención, Las Directrices Operativas (DO), alertan de que, en las actividades de sensibilización, es importante proteger al PCI y a las comunidades interesadas contra las tergiversaciones o la explotación cuando se mencionan elementos específicos de su PCI. El cumplimiento de estas directrices ayude a garantizar que la sensibilización contribuya siempre a salvaguardar y no se convierta en una amenaza a la viabilidad del PCI. La DO 103 alienta a los Estados Partes a elaborar códigos de ética a fin de garantizar una sensibilización responsable.

Estos códigos podrían incluir algunos de los siguientes temas:

Participación y consentimiento de la comunidad: Todos los actores garantizarán la participación más amplia posible de las comunidades interesadas en la sensibilización con su consentimiento libre, previo e informado (DO 101.b);

Acceso apropiado: Los participantes ya han debatido la importancia de garantizar que la información ofrecida por los centros de gestión comunitaria, las asociaciones y demás fuentes de información respete las restricciones consuetudinarias que rigen el acceso al PCI (DO 101c);

Respeto mutuo: Cumplimiento de los principios de respeto mutuo y de los derechos humanos. Los actores garantizarán que el PCI objeto de un proceso de sensibilización cumpla con la definición de la Convención (DO 101.a) y que el propio proceso no contribuya a justificar cualquier tipo de discriminación (DO 102.c);

Protección de la viabilidad: Se alienta a los actores que participan en las actividades de sensibilización a garantizar que las mismas no descontextualicen el elemento del PCI (DO 102.a), por ejemplo, con la representación teatral de una ceremonia que normalmente se representa dentro del contexto comunitario. De esta forma, la descontextualización del PCI pudiera constituir una amenaza para la futura viabilidad de estas representaciones comunitarias si reduce la importancia del PCI para la comunidad de que se trate;

Justa representación: Se alienta a los actores que participan en la sensibilización a garantizar que no se tergiverse el elemento del PCI o las comunidades interesadas (DO 102.b);

Justo beneficio: Las comunidades interesadas se beneficiarán con la sensibilización no sólo en cuanto al aumento de la viabilidad de su PCI (DO 101.d) sino también de cualquier retribución financiera como resultado del aumento de la visibilidad o reconocimiento de su PCI. Se evitarán la comercialización excesiva, la apropiación indebida de su saber y sus técnicas y el turismo no sostenible (DO 102.d, DO 102.e), y los Estados Partes tratarán y garantizarán la protección de sus derechos de propiedad intelectual cuando se realicen las actividades de sensibilización (DO 104).

Los riesgos que enfrenta el patrimonio inmaterial como resultado de actividades generadoras de ingresos mal concebidas son diversos. Estos riesgos incluyen:

Amenazas a las características esenciales y la viabilidad del PCI de que se trate, como, por ejemplo: Tergiversación del PCI y de las comunidades (replanteamiento o simplificación del significado del PCI para los extranjeros, representación de las comunidades interesadas como comunidades “empantanadas en el pasado”)

Como estipulan la Convención y sus Directrices Operativas, la situación ideal sería cuando: El PCI es salvaguardado sin “fosilización” o “tergiversación” (DO 102).

¡Preservemos y Salvaguardemos los elementos del PCI de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Lista Representativa, RL) en su contexto y entorno. De igual modo, los elementos del Listado de PCI de manifestaciones culturales juntamente con sus portadores/as y portadoras patrimoniales del Ciclo del Carnaval!