En la madrugada del pasado lunes 20 de enero el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se reunió con la vicepresidenta del Gobierno chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una zona reservada del aeropuerto de Barajas. Pero Rodríguez no solo habló con Ábalos. ABC ha podido saber, tanto por fuentes de la oposición venezolana como por fuentes próximas a la vicepresidenta, que José Luis Ábalos, «que estaba muy nervioso y apurado por lo delicado de la situación», llamó desde su móvil personal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cuando este contestó la llamada, Ábalos le pasó el teléfono a Delcy Rodríguez para que ambos pudieran hablar sin intermediarios.

«Fue una conversación breve», aseguran las mismas fuentes a las que ha tenido acceso ABC. Pero Sánchez y Rodríguez tuvieron tiempo suficiente para hablar de tres asuntos, entre otros, que interesaban muy particulamente a la vicepresidenta venezolana. Delcy Rodríguez pidió a Pedro Sánchez que no recibiera en Madrid a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela y líder de la legítima Asamblea Nacional, cuya visita a España estaba prevista para unos días después, concretamente el sábado 1 de febrero, como así sucedió. Y efectivamente Pedro Sánchez no se vio con Juan Guaidó. Con el único miembro del Gobierno con quien se entrevistó fue con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, encuentro que tuvo lugar en la Casa de América y no en el ministerio.

Las fuentes consultadas por ABC aseguran que en un momento de la conversación Delcy Rodríguez dijo con claridad a Pedro Sánchez: «Si recibes a Juan Guaidó no vamos a poder avanzar…» y en otro momento aseguró que «teníamos un acuerdo…».

Otro de los asuntos que trataron los dos mandatarios fue la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. El líder de Voluntad Popular se refugió allí el 1 de mayo de 2019, un día después del levantamiento cívico-militar liderado por el presidente encargado Juan Guaidó y un grupo de militares que consiguieron liberar de su arresto domiciliario al político opositor venezolano. Leopoldo López había pasado casi cuatro años en la cárcel militar de Ramo Verde y dos en su domicilio con una tobillera electrónica que le había colocado el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia).

Delcy Rodríguez, según estas fuentes, habría comunicado al presidente del Gobierno español el malestar que causaba al Gobierno chavista la presencia ya tan prolongada de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. ABC contactó con fuentes diplomáticas españolas para saber si se ha producido algún tipo de presión para expulsar a Leopoldo López, pero las mismas fuentes declinaron hacer comentarios.

El futuro de Repsol en Venezuela

El tercer asunto abordado en la breve conversación teléfonica que mantuvieron Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez fue la presencia de la compañía española Repsol en Venezuela y «cómo mantener esa presencia en el futuro». Repsol está presente en Venezuela desde 1993, donde explota importantes campos de hidrocarburos, como el yacimiento de gas Perla, offshore, en el golfo de Venezuela, que comparte al 50% con la italiana Eni. Es uno de los principales yacimientos de gas de Repsol en el mundo. Además, tiene el 40% de los yacimientos de petróleo en tierra de Quiriquire, Mene Grande y Barua Motatán.

Con la crisis en ese país y las sanciones de EE.UU., Venezuela paga en especie –es decir, en cargamentos de petróleo que se trasladan en buques– a Repsol por las inversiones realizadas allí, las cuales se han ido depreciando en los últimos años. La exposición patrimonial en el país caribeño era de 351 millones de euros, según los mismos resultados correspondientes al tercer trimestre de 2019. Esa cifra supuso una importante reducción en relación a los 393 millones de junio del año pasado y los 456 millones con los que cerró 2018.

Desde que salió a la luz pública el encuentro entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas el 23 de enero, el ministro de Transporte y secretario de organización del PSOE ha dado seis versiones distintas de aquella reunión. Su primera reacción fue negar tajantamente dicho encuentro, subrayar que solo se vio con el ministro de Turismo venezolano y criticar el trabajo de los medios de comunicación. Posteriormente, a medida que las informaciones iban siendo más contundentes, Ábalos aseguró que se limitó a saludarla en el avión privado en el que llegó Rodríguez a Barajas. ABC y otros medios informaron poco después que el titular de Transportes se reunió con Delcy entre 20 y 25 minutos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió inmediatamente en defensa de su ministro y explicó que lo que hizo José Luis Ábalos fue evitar una grave crisis diplomática entre Venezuela y España. Interrogado poco después por sobre este asunto Ábalos aseguró que la vicepresidenta venezolana no pisó suelo español. Pero nuevamente, y ante la contundencia de los datos que salían, el ministro de Transporte del Gobierno socialista, José Luis Ábalos, reconoció que se había reunido con ella en una sala vip del aeropuerto.

Por su parte, el Gobierno ha subrayado este miércoles que es «absolutamente falso» que Sánchez hablase con Rodríguez cuando ella se encontraba en el aeropuerto de Barajas, informa Efe. En estos términos han negado desde la Secretaría de Estado de Comunicación la información de ABC.

Washington espera las explicaciones de Madrid

Tras saber que la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, se había visto con el ministro español José Luis Ábalos, la diplomacia norteamericana reveló que pediría explicaciones al Gobierno español, dado que contra ella penden sanciones no sólo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Los subsecretarios adjuntos de Estado para América Latina, Carrie Filipetti y Jon Piechowski, dijeron que trasladarían las preguntas pertinentes a los diplomáticos españoles, para aclarar qué había sucedido realmente en el aeropuerto de Barajas.

Ayer preguntado por ABC, el departamento de Estado norteamericano no confirmó las informaciones, publicadas por el diario digital Vozpopuli, de que el jefe de la diplomacia de EE.UU., Mike Pompeo, ha pedido hablar directamente con la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya.

Cuando se conformó el nuevo Gobierno español, al que ingresó Podemos, partido con lazos con el régimen chavista, la diplomacia norteamericana pidió que no cambiara la postura española con respecto a Venezuela. En una entrevista con ABC, la subsecretaria Filipetti, responsable de la política de EE.UU. para Cuba y Venezuela, dijo: «Tenemos una relación muy abierta con España y cuando hay desavenencias entre EE.UU. y sus aliados en Europa siempre somos muy honestos y directos con ellos. Si hay motivos de preocupación, los compartiremos».

España es parte de los 59 países que han reconocido a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, liderados por EE.UU. Sin embargo, el presidente español, Pedro Sánchez, se negó a recibir a Juan Guaidó cuando este visitó Madrid recientemente.