El diplomático Edmundo González Urrutia, de 74 años, pasó de ser el candidato que guardaba el puesto hace un mes en el tarjetón electoral a figurar como el postulado unitario y definitivo de la oposición, apoyado por la principal coalición de diez partidos, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD); y convertirse en el representante de la líder ganadora de las primarias, María Corina Machado, vetada por el régimen de Nicolás Maduro.

Ser candidato de toda la oposición y de la mayoría de los venezolanos es «una tarea complicada y de mucha responsabilidad», confiesa Edmundo González a ABC en la entrevista que concedió este jueves. Su teléfono no ha parado de sonar desde que fue designado el viernes pasado como el abanderado opositor que va a enfrentarse a Maduro en las presidenciales del 28 de julio. «Desde las cinco de la mañana el teléfono empieza a sonar y activarse, y yo de inmediato me despierto y me activo también al trabajo cotidiano», afirma Edmundo González.

-¿Se comunica con María Corina Machado?

-Sí, todos los días. Mira la maravilla que me ha mandado, una propaganda con mi rostro en sus manos durante el recorrido de Portuguesa.

-¿Cómo ve a María Corina? ¿Compartirá con ella el poder si gana las elecciones?

-Muy animada y con un entusiasmo impresionante. No hemos hablado todavía de ese tema.

-¿Va hacer alguna campaña con ella, va a visitar los pueblos del interior?

-Sí, pero no de manera permanente. Nos vamos a diversificar.

-¿Ha pensado viajar al exterior antes de las elecciones de julio?

-No, no está en nuestros planes.

-¿Su candidatura está segura?

-Sí, ya está inscrita en el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el 25 de marzo y está aceptada.

-¿No teme que el régimen de Maduro la pueda anular?

-No, ya a estas alturas si no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo es difícil que lo hagan ahora.

-¿Cuál es su postura ideológica y política?

-Yo nunca he militado en ningún partido político.

-¿Dónde se ubica ideológicamente usted: en la izquierda, el centro o la derecha?

-Siempre he tenido independencia. A la izquierda nunca, de eso puede estar segura, aunque de la izquierda uno puede rescatar algunos elementos sociales.

-¿Cree que es necesario negociar la transición con el Gobierno de Maduro antes de las elecciones de julio o después?

-El 28 de julio se va a dar una nueva realidad política en el país. Eso va a ocurrir sin ninguna duda. Y eso va dar lugar a una nueva realidad. Políticamente hablando, va a ser un Gobierno [el de Maduro] que perdió las elecciones y eso, aunque no esté escrito, va a generar las condiciones para que haya una negociación con el nuevo Gobierno. Eso es natural.

-¿Por qué no antes?

-Antes no se puede.

-María Corina dice que es prioritario llegar a un acuerdo con Maduro en cuanto a dar garantías y salvoconductos institucionales. ¿A qué se refiere con eso?

-A las garantías que se llevan a cabo después de un proceso electoral; dar garantías de protección como a la Embajada de Argentina, donde se encuentran seis personas del equipo de María Corina refugiadas para que puedan salir del país.

-Median seis meses entre las elecciones, en julio, y enero de 2025, cuando está prevista la toma de posesión del nuevo Gobierno. ¿Qué implica la convivencia con el chavismo y cómo lograrla con Maduro?

-Eso se verá forzado por la nueva realidad política después de las elecciones y un pueblo que se expresó en las urnas electorales. Los resultados son estos. Ahí están dadas todas las condiciones. El Gobierno de Maduro deberá aceptar esa realidad aunque no le guste. Si él quiere continuar con la confrontación, ahora estamos en otra onda. Ahí es que hay qué ver y los socios de la comunidad internacional ya están empezando a decirlo. El mensaje de Lula da Silva fue muy claro.

-María Corina ha dicho que hay que reflexionar sobre la propuesta de Petro: realizar un plebiscito para garantizar los derechos democráticos. ¿Qué opina usted?

-Sí, he hablado con el canciller colombiano sobre eso y le dije que nosotros no podemos pronunciarnos porque no conocíamos a fondo ni de forma la propuesta de Petro. Acordamos que ellos iban a presentarnos la propuesta para poder opinar.

-¿El proceso de negociación con el chavismo ya ha comenzado?

-El proceso ya comenzó hace tiempo con México y con el Acuerdo de Barbados. Y las conversaciones que ha mantenido Gerardo Blyde (jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria) con el Gobierno han dado algunos resultados prácticos, y otros no, porque el Gobierno no quiere avanzar. Ahora está en la etapa del empoderamiento para poder conversar con el Gobierno.

-Colombia propone una salida digna para Maduro, ¿cómo lo ve usted?

-La salida electoral es la más digna.

-Hablando de la transición, en caso de Edmundo González ganase las elecciones de julio hay que esperar seis meses para que asuma el poder en enero de 2025, ¿piensa adelantar la toma de posesión de la presidencia?

-Eso forma parte de las opciones que están sobre la mesa y yo pienso que el Gobierno de Maduro debería dar una consideración a esa realidad. Yo lo que haría estando en el Gobierno sería adelantar la entrega del poder. De él debería salir esa iniciativa.

-¿Y si Maduro no quiere entregar el poder antes?

-Se le pediría que entregue el poder en las conversaciones informales que llevan a cabo Gerardo Blyde y otros. Y eso sale enseguida. Los canales de los socios y aliados internacionales del régimen son importantes.

-¿Cómo piensa enfrentar su futuro Gobierno el hecho de que todas las instituciones como el Parlamento, el Tribunal Supremo o la Fiscalía estén en manos del chavismo?

-Eso hay que manejarlo con mucha sabiduría y mucha fuerza, porque evidentemente en un nuevo Gobierno los poderes están en manos del chavismo. Lo ideal es que de ahí surgiera un arreglo, un convenio para adelantar las elecciones parlamentarias, de las instituciones y regionales en el 2025.

-¿Cuáles serían sus primeras medidas de Gobierno?

-Creo que lo más afectado es la situación económica del país. Los salarios están pulverizados.

-¿Piensa subir el salario mínimo, empezando por su pensión de diplomático de 4 dólares?

-Claro que sí, eso es lo que yo gano mensualmente, yo cobro eso, quién puede vivir con eso, nadie, eso es algo que tenemos que meter la pupila pronto.

-¿Y los presos políticos?

-Por supuesto los presos políticos serán liberados de inmediato.

-¿Qué mensaje le envía al Gobierno de España?

-A España, donde han sido solidarios con Venezuela en términos generales, habría que decirles, si llegamos a ser Gobierno, que nosotros aspiramos a mantener una relación fluida con la justicia y los valores comunes que compartimos en términos de democracia, de respeto por los derechos humanos y que eso se traduce en una relación de afecto, de promoción de inversiones, de comercio y eso es lo que aspiramos a mantener.

