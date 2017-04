El preso político Yon Goicoechea fue detenido desde el 29 de agosto de 2016 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a pocos días de celebrarse la Toma de Caracas (1 de septiembre).

Su esposa, Rosaura Valentini concedió una entrevista al diario ABC en la que revela que pide ayuda al gobierno de Mariano Rajoy para que liberen al abogado que tiene raíces españolas “porque en Venezuela hemos agotado todas las vías”.

Lo que distingue a Goicoechea del resto de los 140 presos políticos, según la oposición, “es que la Fiscalía no llegó a formular una acusación contra él y que, por tanto, la juez Elena Cassiani, del Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia de Caracas, ordenó el pasado 20 de octubre su puesta en libertad, sin que esa medida se le haya llegado a aplicar nunca.

“Se consignaron todos los requisitos legales y fueron aprobados, pero en el momento en que teníamos ya todo listo para que Yon saliera, en diciembre cierran el tribunal”, cuenta Valentini, que tiene nacionalidad española y venezonala, como él y los dos hijos que tienen. Desde entonces lleva cinco meses clausurado, con los casos pendientes de su marido y de muchas otras personas «a las que se les está negando justicia”, denuncia.

“Los abogados recurrieron el 26 de diciembre ante la Corte de Apelaciones, “pero hasta la fecha no ha contestado”, señala Valentini. “Está preocupado por no poder ver crecer a sus hijos, solo cuando se les permite entrar allí; únicamente le dejan recibir luz solar dos horas a la semana; duerme en el suelo y no podemos estar a solas con él”.

