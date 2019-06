ABC: Los venezolanos temen a la Policía más que a los delincuentes

Una vecina de Petare acusó a los uniformados policiales de las temibles FAES de agredirla en su vivienda: «Me dejaron encerrada dentro de mi propia casa durante dos horas. Se drogaron delante de mí, orinaron mis cosas, me dañaron el televisor, me pegaron y me insultaron».