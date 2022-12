En aras de contribuir al desarrollo cultural, educativo y espiritual de la población venezolana, el Gobierno de Carabobo a través de la Secretaría de Cultura, convocó a los artistas plásticos de todo el país a participar en el 65º Salón Arturo Michelena.

La recepción de las obras será entre el 16 de enero hasta el 16 de marzo de 2023 de lunes a viernes, en los horarios de 9:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm.

La convocatoria va dirigida a todos los artistas nacionales y extranjeros con cinco o más años de residencia en el país.

Para participar, los interesados deberán descargar la planilla de inscripción en la web cultura.carabobo.gob.ve (dar click en logo del 65º Salón Arturo Michelena) y consignar una copia de los siguientes documentos: cédula de identidad, ficha técnica de la obra y resumen curricular actualizado, no más de una cuartilla.

Nathaly Bustamante, secretaria de Cultura del Ejecutivo Regional indicó que el 65º Salón Arturo Michelena es un encuentro nacional, anual y multidisciplinario, de carácter abierto a la confrontación y estímulo tanto de las corrientes como de las manifestaciones de arte contemporáneo que conviven en Venezuela.

Bustamante resaltó que en este 65º Salón Arturo Michelena se admitirán solo obras de creación individual o colectiva no exhibidas con anterioridad y realizadas entre los años 2020 y 2023. “El artista plástico o colectivo de creadores no podrá inscribir más de una obra en cada categoría”.

Categorías

Para la inscripción, admisión y exhibición en sala de las obras participantes se establecieron tres categorías generales:

Obras bidimensionales: dibujo, pintura, fotografía, artes gráficas, diseño gráfico, collages, textiles y otros.

Obras tridimensionales: escultura, artes de fuego, ensamblajes.

Nuevos medios: instalaciones, vídeo de arte, arte digital y artes del cuerpo.

Las obras bidimensionales se presentarán debidamente ejecutadas siempre que no excedan el tamaño 3×3 metros establecidos para la categoría. Mientras que para las tridimensionales se presentarán debidamente ejecutadas siempre que no excedan el tamaño 3x3x3 metros y el peso que no exceda de100 kilos.

En el caso de nuevos medios (instalaciones, video arte, arte digital y artes del cuerpo), se recibirán mediante la consignación de propuestas presentadas gráfica, fotográfica y/o electrónicamente.

En este sentido las obras, una vez realizadas no deben exceder un área de 3x3x3 metros.

¿En dónde presentar las obras?

Los artistas carabobeños deberán presentarse en la sede del Museo de Historia Casa de la Estrella, ubicado en la calle Colombia cruce con calle Soublette, del municipio Valencia.

Para el resto del país, se ha concertado la recepción en los museos Galería de Arte Nacional (Caracas), Museo de Los Llanos (Barinas), Museo de Coro (Falcón), Museo de Barquisimeto (Lara), Museo de Calabozo (Guárico).

También en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto (ciudad Bolívar), Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Zulia), Museo de Arte Colonial de Mérida (Mérida) y Museo Antonio José de Sucre (Sucre).

Para conocer con detalle las Bases del 65º Salón Arturo Michelena, los artistas deben seguir las redes sociales en Instagram & Twitter @secretaria_cult, Fan Page en Facebook: Secretaria de Cultura Gobernación de Carabobo.

Nota de prensa