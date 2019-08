Tras las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en el oriente de Venezuela, se generaron alertas en algunas zonas del país.

En Guanta, estado Anzoátegui, la crecida del caudal de la quebrada La Culebra, generó la activación de los protocolos de atención por parte de Protección Civil y la alcaldía.

Aunque hasta el momento no se ha reportado ninguna vivienda o familia afectada, la llamada “primera corriente” arrastró, por más de ocho kilómetros, basura y escombros que se encontraban al margen de la quebrada.

Las condiciones climatológicas son producto del paso de la onda tropical número 35 de la temporada que actúa sobre el occidente del país y las actividades de convergencia intertropical.

Fuertes lluvias y acumulación de basura por negligencia del régimen amenazan a la población de Guanta, estado Anzoátegui, con un posible desborde de la quebrada La Culebra. El riesgo por inundación se hace cada vez más latente por la basura acumulada en los desagües pic.twitter.com/m3yPq3Mhyh — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) August 16, 2019

La crecida del caudal mantuvo en alerta a quienes habitan en sus alrededores por la intensidad de la corriente.

La quebrada se ha desbordado en dos oportunidades. Hace aproximadamente 30 años, afectó a gran parte de la población.

Este tipo de tragedias es común en el estado Anzoátegui. En el 2010, 167 personas fueron afectadas por el desbordamiento del Río Naricual. En el 2018, los damnificados fueron 1.200 después de la crecida de los ríos Orinoco y Pao.

La limpieza de las quebradas no se ha podido realizar de manera regular porque el dinero, que maneja el régimen de Nicolás Maduro, no llega a la gobernación. Este tipo de desastres no se detendrán hasta que cese la usurpación de la dictadura, publicó el CCN.