Activistas y refugiados ucranianos piden en Bruselas cortar el petróleo ruso

Decenas de activistas se concentraron hoy en Bruselas junto con refugiados ucranianos para pedir a la Unión Europea (UE) que deje de «alimentar la guerra» con la compra de petróleo a Rusia, en un acto que desplegó un enorme símbolo de la paz compuesto por miles de velas y que incluyó carteles contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

La manifestación, celebrada este martes frente a las sedes de las instituciones de la UE, tuvo lugar 48 horas antes del comienzo de la cumbre europea de los próximos jueves y viernes con el objetivo de reclamar a los líderes comunitarios que impongan una «prohibición total» a los combustibles provenientes de Rusia.

«La mejor manera de contribuir ahora mismo (para detener la guerra) es dejar de importar petróleo ruso», resumió a EFE la activista Patricia Martín, directora de campañas de Avaaz, la ONG convocante de la manifestación.

Para Martín, la UE debe dejar de «desear» que los civiles sitiados en Mariupol «resistan» a la invasión rusa y, en cambio, parar de inyectar los 250 millones de euros diarios que, según la ONG, los Veintisiete transfieren a cambio de petróleo al mismo «régimen» que los bombardea.

En este sentido, la activista criticó a países como Alemania por no dar el «paso adelante necesario» y urgió a que los Estados miembros adopten una posición común.

Descontento y petróleo

«Somos conscientes de que hay un descontento por cómo el precio de la energía afecta a los hogares más vulnerables. Pero nosotros pedimos a la Comisión Europea que abandone el petróleo, no a la gente. Es decir, que en paralelo a ese desligamiento del petróleo de Putin se pongan en marcha medidas que protejan a los ciudadanos más vulnerables», añadió Martín.

Por su parte, Arina Bilai, una refugiada ucraniana de 16 años que se desplazó desde Varsovia, Polonia, para asistir a la concentración, tomó la palabra para denunciar que los líderes europeos «no están haciendo lo suficiente».

«Esta situación no cambia y tiene que cambiar. Y los políticos europeos tienen suficiente capacidad para parar la situación, para cortar el petróleo de Putin y dejar de invertir en empresas de combustibles fósiles rusas. Tienen que hacerlo. Absolutamente. No tienen excusas para no hacerlo», aseveró.

Arina lamentó que cuando acabe la guerra tenga que volver a un lugar «destruido» por personas que «solo quieren sacar beneficios» e insistió en que un embargo a Rusia es necesario para «salvar» los valores europeos y ucranianos.

«Estoy segura de que debemos hacerlo (cortar el petróleo ruso), porque no se trata de ganancias, sino de personas, de salvar a la humanidad. Se trata de salvar los valores europeos y los valores ucranianos. Porque tenemos los mismos», sentenció la joven. EFE